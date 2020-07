Las zapatillas del Lidl desatan la locura entre los compradores

El último éxito de Lidl llegará a España en otoño y son nada menos que unas zapatillas que tienen los colores de la marca de supermercados. Las zapatillas Lidl han desatado una locura en la sociedad y nadie sabe por qué. Las zapatillas de color rojo, amarillo y azul han tenido un tremendo éxito en los consumidores europeos hace unos meses y ahora la cadena alemana pretende venderlas en España a partir del próximo otoño.



Actualmente Lidl tiene más de 600 tiendas por toda España y son las que recibirán estas zapatillas que como decimos han desatado una locura colectiva. Las zapatillas se venden originalmente al precio de 12,99€, es decir, un precio muy barato para un producto de esta clase. No obstante, en plataformas como Wallapop y Ebay se han vendido por 50 euros, 500 euros e incluso rozando los 1.000 euros.



Según algunas personas han comentado que valen este precio y no su original de cerca de 13€. Las zapatillas se han ido haciendo virales en las redes sociales y son muchos los jóvenes que se las han puesto ya para salir a la calle. No sabemos que pasará cuando este producto llegue a nuestras fronteras.





