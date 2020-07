"Poder incorporarme y no hacerlo es frustrante"

El científico Alberto González es uno de los tres jóvenes investigadores afectados por la paralización de contratos del IEO. A pesar de la incertidumbre, González ha decidido utilizar este tiempo para centrarse en otros proyectos personales y formarse para complementar su perfil investigador.

La situación que ha tenido que atravesar el científico Alberto González ha sido precaria. El grancanario se quedó en paro hace dos años después de haberse afincado en Tenerife porque logró un contrato adscrito a otro proyecto dentro del Instituto Español de Oceanografía (IEO). El oceanógrafo decidió que la prestación por desempleo le daría un respiro mientras esperaba por la resolución de la nueva plaza a la que se había presentado. Y se lo dio; al menos durante un tiempo.

Cuando en enero recibió la noticia de que había sido seleccionado y que en breve podría incorporarse a su nuevo puesto -en el que además podría estar durante dos años y medio- se sintió aliviado. Pero el optimismo duró poco pues la incorporación no solo no se realizó de inmediato, sino que, seis meses después, sigue sin haberse hecho efectiva. "Tener la posibilidad de optar a un contrato de dos años y medio proveniente de fondos europeos y no poder hacerlo por causas desconocidas, causa frustración", indica.

En este tiempo, el científico ha tenido que recurrir a distintos recursos para poder subsistir, ya que la prestación por desempleo finalizó en octubre de 2019 y el Instituto de Oceanografía se había sumido en un "silencio abisal". De hecho, el joven cumplió todos los requisitos para convertirse en uno de los tantos canarios que se han visto obligados a acceder al Ingreso Canario de Emergencia del Gobierno autonómico. Y, aunque no esperaba "ir de viajero en una montaña rusa de emociones", al final resulta que ha relativizado la situación. "Me centro en otros proyectos personales y profesionales", explica. "Sé que hay personas que sufren mayor precariedad, pero me las he ingeniado para aguantar hasta la posible incorporación", señala.

"Mis compañeros afectados y yo no teníamos ninguna información al respecto y nuestros superiores manejaban el mismo escenario de incertidumbre", recuerda el científico, que señala que tras el pronunciamiento del Ministerio de Ciencia sobre su intervención en el Organismo Público de Investigación, "afrontamos el futuro con más optimismo y motivación".