El colapso del IEO obliga a congelar ocho nuevos contratos en Canarias

La crisis del Instituto Español de Oceanografía (IEO) no solo ha provocado un parón en los proyectos y una pérdida del limitado tiempo que los científicos tienen para llevarlos a cabo; también ha suscitado que ocho jóvenes investigadores de Canarias no se hayan podido incorporar a sus nuevos puestos de trabajo. Los científicos que trabajan en un régimen eventual -de personal laboral del IEO- se han visto durante meses en un corredor sin salida por la congelación del presupuesto. Desde enero, una veintena de científicos se han ganado ocupar una plaza adscrita a un competitivo proyecto de investigación dentro del Instituto en toda España. Sin embargo, hasta ahora no han tenido ninguna certeza sobre cuándo podrían incorporarse a trabajar, ya que las contrataciones quedaron paralizadas desde enero.

Diez meses han pasado desde que comenzara el proceso selectivo para ingresar eventualmente en el Instituto y seis desde que a una veintena de candidatos se les adjudicara la plaza. Una profunda crisis de gestión administrativa y una pandemia en ciernes les ha impedido poder empezar a trabajar en este Organismo Público de Investigación (OPI) hasta el momento.

Seis meses más tarde, los investigadores esperan poder acabar pronto con la situación de precariedad en la que están inmersos -algunos desde hace años- después de que la Secretaría General del IEO haya prometido reactivar estos procesos "a la mayor brevedad" posible. En toda España hay 24 candidatos afectados por esta situación, tres de ellos en Canarias.

Durante 2019 se iniciaron diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales en el Instituto que tenían asociados la contratación de personal temporal. La mayoría de los investigadores tenían constancia de que las trabas burocráticas podían generar que su incorporación al proyecto fuera más lenta de lo habitual, pero nunca imaginaron que lo que les impediría acceder a la plaza que se habían ganado sería la congelación de los presupuestos de un gran centro como el IEO.

Tras un proceso selectivo que, en algunos casos, se demoró más de seis meses, los 24 candidatos elegidos han esperado pacientemente desde enero conocer la fecha en la que se podrán incorporar a su nuevo puesto de trabajo. Asimismo, el Instituto comenzó en septiembre otros 34 procesos selectivos, vinculados al Asesoramiento Científico Técnico para la protección del medio marino, que permanecen en vías de resolución. De estos, 5 plazas deberían haberse adjudicado ya en Canarias. En una carta presentada ante el presidente de la institución, los aspirantes a los contratos laborales temporales así como los contratados laborales, alertaron de la situación que estaban atravesando. En ella recordaron que son el colectivo "más desprotegido y vulnerable", dado que su contratación depende de que los científicos más veteranos compitan a nivel nacional y europeo para conseguir fondos competitivos que les permitan contratar a personal.

Y es algo que cada vez se hace menos. El sacrificio al que han estado expuestos los investigadores más veteranos para lograrlo ha sido tal, que muchos ya ni se plantean concurrir a estas convocatorias de excelencia. Esto se refleja en que el numero de científicos del IEO en convocatorias competitivas europeas como las del Horizonte 2020 han descendido en los últimos años, lo que "es claro síntoma de que la gestión de los proyectos se ha convertido en una carga excesiva", explican varios investigadores en un reciente un informe publicado sobre la situación del IEO.

A esta característica intrínseca del funcionamiento de la ciencia en España se le une que los candidatos a estos puestos laborales deben enfrentarse cada cierto tiempo a diversas pruebas y obtener puntos suficientes para optar a la plaza. De hecho, los que aún esperan por incorporarse no son los únicos afectados. Parte de los trabajadores contratados actualmente están pendiente de ser prorrogados antes de agosto debido a su tardía incorporación, pero aún no tienen certezas de lo que pueda acontecer.

Medio año después, y tras la intervención del Ministerio de Ciencia e Innovación para rescatar al OPI del colapso, la Secretaría General del IEO ha dado instrucciones al Servicio de Personal para reactivar, "a la mayor brevedad", todos los procesos de contratación de personal a cargo de Proyectos de I+D que habían sido paralizados y aquellos que se están desarrollando como encargo por el Ministerio para la Transición Ecológica. Un nuevo escenario que abre un atisbo de esperanza entre los jóvenes investigadores canarios.