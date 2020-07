Abogados de oficio critican la dificultad para acceder a los juzgados de Santa Cruz

Los abogados del turno de oficio retomaron ayer las concentraciones para denunciar sus condiciones de trabajo, que, según el colectivo profesional Altodo, han empeorado después del estado de alarma y la desescalada. Una integrante de la Junta Directiva de esta organización, Isabel González, criticó dos aspectos concretos, como son que no van a poder disfrutar de vacaciones durante el próximo mes de agosto y las serias dificultades que tienen para acceder a los juzgados en Santa Cruz de Tenerife, de forma concreta al Palacio de Justicia.

En opinión de González, desde que se aprobó el Real Decreto 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia, "nuestro panorama profesional, y a la vez familiar, ha empeorado cada vez más".

Recordó las dificultades que tienen los letrados del turno de oficio para entrar en los juzgados de la capital tinerfeña y "ha habido numerosas colas de procuradores y abogados, lo que dificulta nuestra labor enormemente". En esa línea, explicó que estos profesionales deben estar en la lista que maneja el personal de seguridad privada del Palacio de Justicia para poder acceder. Según esta miembro de Altodo en la provincia, esas circunstancias repercuten en "nuestra labor y, por tanto, en nuestros clientes y en la ciudadanía, en general", en la medida en que el turno de oficio es un servicio público. Y, con el paso de las semanas, "esto no se ha conseguido mejorar", apuntó. Atribuyó a este tipo de dificultades que a algún compañero suyo se le haya dado por no asistente a un juicio, lo que calificó de "inadmisible". Y tampoco considera aceptable que, para fotocopiar el expediente de un caso, los abogados de oficio tengan que solicitar cita previa.

El mencionado colectivo presentó un escrito ante el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo, y también tiene conocimiento de la situación el Colegio de Abogados; "y nos sentimos totalmente desamparados", afirmó González. Otra reivindicación consiste en reclamar "la igualdad de los operadores jurídicos; somos tan operadores jurídicos como cualquier otro funcionario", y citó a jueces, magistrados, fiscales, procuradores, letrados de la Administración de Justicia o auxilios judiciales. A raíz del Real Decreto 16/20, "los procuradores y abogados no tenemos derecho a vacaciones ni derecho al descanso; no las tendremos hasta agosto del 2021", señaló la integrante de la Junta Directiva de Altodo, que aclaró que "respetamos ese derecho, porque no queremos perjudicar a otro colectivo; pero lo que no queremos es que, por no ser funcionarios, no podamos descansar". A su juicio, no se puede permitir que los abogados estén "dos años sin vacaciones".

El turno de oficio lo ejercen más de un millar de abogados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La delegada de Altodo, Rocío Cuéllar, dijo que, en esta ocasión, a la protesta ante el Palacio de Justicia se sumaron también algunos procuradores, lo que hace "más visible" sus quejas. Estimó que, con las actuales condiciones laborales, "el ciudadano sale perjudicado y se conculcan derechos fundamentales". En un manifiesto leído ante el Palacio de Justicia, Cuéllar recordó que "en este mismo instante, durante las 24 horas de los 365 días de cada año, en muchos rincones de España, un ilusionado, vocacional e incansable ejército de abogados y abogadas de oficio te ayuda y te protege, instando de la Justicia medidas para regularizar una situación familiar insostenible, visitando a un preso en una cárcel, velando por que sean respetados los derechos de un detenido en una comisaría, defendiendo al que es acusado o denunciado de forma injusta, orientando a aquel que lo ha perdido todo para que tenga una segunda oportunidad (...)".