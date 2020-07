España dispone de Remdesivir suficiente hasta otra producción en el mes de octubre

España cuenta con suficientes existencias de Remdesivir para tratar a pacientes graves con Covid-19 hasta el próximo mes de octubre, momento en que la compañía que fabrica este fármaco tendrá ya disponibles nuevas dosis del tratamiento, uno de los pocos que han mostrado su efectividad frente al coronavirus. Así lo confirmó ayer la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, tras conocerse que EE UU, el país del mundo más afectado por la pandemia de coronavirus con más de 2,6 millones de casos confirmados y 127.000 fallecidos, ha comprado casi todas las existencias de este medicamento en los tres próximos meses.

La compañía Gilead, fabricante del Remdesivir, aseguró al Ministerio de Sanidad que tiene en España la suficiente reserva para cubrir las necesidades "en este momento y los próximos meses" hasta que tengan incrementada su capacidad de producción, según ha trasladado Lamas. La estimación de la compañía es que habrá tratamiento disponible hasta más o menos el mes de octubre, cuando esté lista la nueva producción del fármaco.

Gilead está trabajando en ampliar el número de plantas que fabrican este medicamento, que aún no ha sido autorizado en España para su comercialización, pero al que los pacientes graves acceden a través de ensayos clínicos o vía uso compasivo. Un portavoz de Gilead aseguró que en España todos los pacientes que han necesitado Remdesivir han tenido acceso a él cumpliendo las condiciones fijadas por la Aemps para su administración.

700 pacientes en España

Hasta el momento, más de 700 pacientes han recibido en España este tratamiento, sin contar aquellos incluidos en ensayos clínicos cuyos datos no se han dado aún a conocer. Lamas indicó que hasta que la Aemps no autorice la comercialización del fármaco -lo que ocurrirá cuando la Comisión Europea dé su visto bueno tras el informe favorable de la Agencia Europea del Medicamento- no se conocerá exactamente la cantidad de fármaco disponible en España. "Hasta ahora y desde febrero mantenemos un contacto continuo con ellos para asegurarnos el tratamiento vía uso compasivo o ensayo clínico y nos dicen que tienen la cantidad suficiente para dar cobertura a estas necesidades", aseguró la directora de la Aemps.

La compra de EE UU

Una vez esté autorizado en España, Lamas descarta que España lleve a cabo una compra como la realizada por EE UU. "Creo que la aproximación debe ser europea como hacemos con la vacuna" para garantizar un acceso equitativo. Desde Gilead, señalaronque esperan multiplicar por 40 la producción de Remdesivir en los próximos meses y llegar a 2 millones de tratamientos a finales de este año.

La Comisión Europea confirmó ayer que está negociando con Gilead Sciences la reserva de viales de Remdesivir. "La Comisión también está actualmente en negociaciones con Gilead sobre la posibilidad de reservar dosis de remdesivir para los Estados miembros", expresó en una rueda de prensa el portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan De Keersmaecker, quien rehusó dar más detalles sobre estas negociaciones por razones de confidencialidad, pero sí ha detallado además que Washington no comunicó a la UE su acuerdo con la farmacéutica y, por tanto, las autoridades europeas se enteraron del mismo a través de la prensa.

Bruselas pretende, además, acelerar el proceso de autorización de este fármaco en el bloque, algo que espera para "los próximos días", después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendara la semana pasada autorizar la comercialización del antiviral en la UE. De Keersmaecker ha preferido no entrar en el detalle de cuántos viales y a qué precio desea pactar con Gilead para la compra de remdesivir, pero ha señalado que en la cuantificación de los mismos se tendrán en cuenta las necesidades de los hospitales europeos, tanto en la actualidad como las previstas para el futuro.