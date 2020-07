Canarias sale indemne de la apertura de fronteras

Quince días después de que Canarias haya abierto sus fronteras, la incidencia de la Covid-19 sigue siendo ínfima. En los últimos 11 días -desde que se abrieran los aeropuertos y puertos canarios- se han diagnosticado 19 casos de coronavirus en las Islas, de los que 12 se han dado en varios miembros de dos grupos de migrantes arribados a Fuerteventura los últimos días. En estos últimos días, además, se han dado cuatro casos en Gran Canaria. El resto de islas ha permanecido sin acumular ni un caso nuevo.

60 casos activos. En el día de ayer se acumularon cuatro casos nuevos, llegando a sumar 2.440. Los casos nuevos son de dos guardias civiles en prácticas asintomáticos que en el cribado salieron positivos y otros dos casos son preoperatorios que en las PCR antes de operarse dieron positivo. Del total, 2.218 han sido dados de alta -6 más que en el día anterior- lo que significa que el 91% ya se ha curado. Quedan, por otra parte, 60 casos activos en las Islas, de los que tres permanecen ingresados. Uno de ellos se encuentra en planta del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y otros dos están hospitalizados en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Cabe resaltar que, aunque ambos se han encontrado en la unidad de críticos estos días, uno de ellos ha conseguido mejorar su estado de salud habiendo ingresado ayer en planta. El número de casos activos sugiere que la curva epidémica se ha estancado en las últimas semanas. Concretamente, ha estado oscilando entre los 80 y los 70 casos, dándose la mayor bajada el pasado martes, cuando se alcanzaron los 59 casos activos.

Un robot para hacer PCR en La Palma. El Hospital General de La Palma comenzó el montaje del nuevo robot para la realización de pruebas PCR de diagnóstico de la Covid-19, adquirido por el Servicio Canario de la Salud. Este nuevo equipamiento, que ya está operativo en Fuerteventura y lo estará en las próximas semanas en La Gomera, Lanzarote y El Hierro, entrará en funcionamiento en el hospital palmero la próxima semana, tras llevarse a cabo la formación específica del personal encargado de analizar las pruebas. El nuevo robot tiene capacidad para procesar 300 muestras por turno de trabajo, proporcionando los resultados en una media de tres horas, mejorando así la resolutividad del Servicio de Microbiología del centro hospitalario y evitando sobrecargar a los hospitales de referencia de las islas capitalinas. Con esta nueva maquinaria La Palma ganará en capacidad diagnóstica, lo que redundará en una mejoría en los trabajos de rastreo de posibles casos sospechosos y, en caso de detectar algún positivo, activar el protocolo de aislamiento y seguimiento establecido. Estas máquinas ofrecen una independencia total en materia de pruebas microbiológicas para la detección de la Covid-19 en esta etapa de nueva normalidad, donde la detección precoz de la enfermedad se convierte en esencial. Mientras se desarrolla ese trabajo, los servicios sanitarios palmeros no bajan la guardia tras cumplirse una semana desde que se registró el alta del último paciente afectado por coronavirus. El control de la pandemia está ahora en manos de la Red de Médicos Centinelas, en busca de casos sospechosos.

No hay que relajar las medidas. Desde el Área de Salud se solicita la colaboración de la población para no relajar las medidas mientras se vive en la nueva normalidad. La gerente del Hospital General, Mercedes Coello, se encarga de recordar que el objetivo es mantener esa cifra de activos en cero, haciendo hincapié en que para que esto ocurra es necesario que ante la aparición de cualquier síntoma compatible con el coronavirus se pongan en contacto con su médico de cabecera, iniciándose así el procedimiento de "caso sospechoso" y realizándose una PCR en 24 horas que permitirá confirmar si se padece o no la enfermedad. Así, señala que para que este sistema funcione es necesario que los médicos de cabecera declaren "casos sospechosos" y que se los remitan a los "médicos centinelas" expone Coello, quien también recuerda que "si este sistema no funciona, el rebrote será peor".