Los protagonistas de la EBAU más atípica

El poema Las islas en que vivo de Pedro García Cabrera, un extracto de la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, un fragmento de la pieza teatral La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y la pieza informativa El virus autoritario de Lluis Basset, publicado en el periódico El País, formaron parte ayer del primero de los exámenes de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) que se celebró en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el de Lengua Castellana y Literatura II. Por primera vez, los alumnos han contado con un mayor número de opciones para componer el examen que prefieran presentar. Se trata, así, de una de las modificaciones que se han llevado a cabo en esta nueva edición de las pruebas de acceso a la universidad para hacer frente a las dificultades que han tenido que superar los estudiantes en el contexto de la crisis sanitaria originada por la incidencia del coronavirus.

La EBAU conquistó ayer diversos espacios de Tenerife puesto que por primera vez los jóvenes de la Isla se examinaron, además de en el campus de Guajara, en el campus de Anchieta y en Adeje. Se cumplieron así las medidas de seguridad establecidas y necesarias para hacer frente al coronavirus, durante una de las jornadas de más nervios para los jóvenes estudiantes. Los exámenes comenzaron en la mañana de ayer a las nueve y media pero mucho antes ya se congregaban los alumnos en los exteriores de los centros puesto que la entrada ha sido este año más temprana, precisamente para evitar aglomeraciones.

En el caso del campus de Guajara, los alumnos pudieron ir entrando en las aulas para enfrentarse al primer examen desde las ocho y media de la mañana. En este espacio, el acceso para los alumnos se encuentra diferenciado de la salida a través de pasillos delimitados con cuerdas. Además, los edificios han sido provistos con dispensadores de geles hidroalcohólicos que los alumnos han tenido que emplear antes de entrar en las aulas.

El uso de mascarillas se convirtió ayer en el gran inconveniente para los alumnos, que encontraron esta medida necesaria pero muy molesta. Como ya viene siendo habitual, además, los jóvenes tuvieron que dejar a un lado sus teléfonos móviles, mochilas y gorras para iniciar las pruebas. Serán unos 5.700 estudiantes los que, durante estos cuatro días, se examinen en las sedes de Adeje y los campus de Guajara y Anchieta. De ellos, más de 600 se presentan únicamente para subir nota.

En concreto, en Tenerife se examinarán 4.505 personas; en La Palma, 399; en La Gomera, 76; y en El Hierro, 37. Por especialidades, a la prueba de Artes concurrirán 245 estudiantes; a la de Ciencias, 2.667; a la de Humanidades y Ciencias Sociales, 1.519 y a la de Humanidades y Ciencias Sociales, 586. No obstante, todos los alumnos que se examinaron durante esta primera jornada de la EBAU cursaban la opción de Ciencias en Bachillerato y se examinaron de las materias comunes. Hoy harán lo propio los correspondientes a las opciones de Humanidades, Ciencias Sociales y Arte. Pocas aglomeraciones se produjeron ayer, incluso cuando el primero de los exámenes terminó y los alumnos comenzaron a prepararse para la segunda de las pruebas, la de Lengua Extranjera.

Con el hándicap de haber tenido que preparar los ejercicios prácticamente ellos solos y sin ir a clase, los nervios estaban en la mañana de ayer a flor de piel. Y es que estos jóvenes han tenido que cursar el último cuatrimestre de manera virtual, debido a la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, y se enfrentaron ayer a este primer día de los exámenes con más incertidumbre de la habitual. Las largas esperas sentados antes de comenzar a escribir no ayudaron tampoco a templar los nervios de los estudiantes, quienes no tuvieron que someterse a la toma de temperatura pero sí tuvieron que mantener la distancia interpersonal, limpiarse las manos antes y después de los exámenes y llevar mascarilla en todo momento.

Javier Benítez fue uno de los alumnos que primero terminó el examen de Lengua Castellana y Literatura ayer en el campus de Guajara. El joven de Santa Cruz de Tenerife afirma que estos exámenes ya ponen nervioso de por sí a cualquiera pero, además, ellos han tenido que hacer frente a una situación única. "Pero se nota que los exámenes serán más fáciles este año", afirmó el joven después de salir de la primera de las pruebas. Eso compensa, de este modo, lo complicado que ha sido según Benítez preparar los exámenes desde casa. "Terminé yendo a las clases de refuerzo que comenzaron hace unas semanas en mi instituto", dijo.

Ibrahim Baute reconoció ayer que él no tenía pensado hacer el examen pero que sus padres lo animaron a ello. "No venía muy preparado", afirmó tras salir a coger aire en el campus de Guajara a media mañana. Por eso mismo añadió que le vendrá bien el día de más que se ha incluido en la evaluación de este año: "Se nota bastante que hay un día más para estudiar". Más contenta salió del primer examen Sara Armas, de Santa Cruz de Tenerife, quien reconoció que el examen le había ido "bastante bien", aunque al principio estaba muy nerviosa. "Estaba bastante incómoda con la mascarilla, pero entró el tema que yo quería así que estoy contenta", afirmó Armas quien tratará de sacar una buena nota en los exámenes de estos días para poder estudiar la carrera de Química en la Universidad de La Laguna.



Una preparación en casa

Eduardo Afonso tiene 27 años y reconoció ayer que no le ha supuesto un problema tener que prepararse los exámenes en casa porque está acostumbrado a estudiar por su cuenta. "He ido estudiando poco a poco y me he ido preparando todos los exámenes, así que me he sentido bastante cómodo", afirmó ayer el joven, quien ahora quiere estudiar la carrera de Psicología a distancia. La lagunera Macarena Alves afirmó, tras el primer examen, que la prueba había sido fácil, "siempre y cuando te hayas preparado bien con el estudio". La joven reconoció que había sido "extraño" estar en casa durante tanto tiempo y no haber podido ir a clase para completar los estudios pero, "si trabajas y te esfuerzas, seguro que puedes sacar buena nota", explicó la joven que continuará realizando exámenes hasta el sábado.

David Alonso celebró el cambio de modelo de examen porque "me ha venido bien que podamos elegir entre más opciones", reconoció tras terminar el primer examen en el Aulario General del campus de Guajara. El joven santacrucero estaba muy nervioso antes de que empezara la prueba porque recordó que, tras declarase el estado de alarma, estuvo algo más de un mes estudiando muy poco y "volver a ponerse costó bastante", afirmó el joven quien concluyó que "nunca había estudiado tantas horas que como para estas pruebas". Psicología es la carrera que quiere estudiar este joven, pero no sabe si la cursará en la Universidad de La Laguna o en Barcelona.

Mientras se limpiaba las manos con su propio gel hidroalcohólico, Irene Fuentes celebró que el examen de Lengua Castellana y Literatura que acababa de hacer tuviera las preguntas que ella se sabía mejor. No obstante, reconoció que, "si durante todo el curso has trabajado bien, no hay problemas para aprobar estos exámenes". De este modo, lamentó que se haya ampliado en un día la celebración de la EBAU porque "así sufrimos durante más tiempo", reconoció la estudiante quien ahora quiere matricularse en Magisterio, en la especialidad de Educación Infantil, en la Universidad de La Laguna.

Ione Barrios estudia en La Laguna y reconoció a media mañana que había llegado al campus de Guajara tranquilo, pero "tener que esperar durante tanto tiempo sentado antes de que nos entregaran el examen me puso nervioso". Además, el joven explicó que llevar la mascarilla puesta durante toda la prueba le incomodó bastante. "Lo bueno es que nos ofrecen más opciones para responder porque, ya que nos hemos tenido que preparar los exámenes de una forma tan atípica, qué menos que sea un poco más fácil", indicó el joven que ahora quiere estudiar la carrera de ADE en la universidad lagunera.



El sentir de los estudiantes

Aissa Balde y Marta Amador se presentaron ayer a los primeros exámenes de la EBAU porque el próximo año quieren comenzar a cursar las carreras de Psicología y Filosofía, respectivamente. Las jóvenes santacruceras esperaban que las pruebas fueran complicadas, sobre todo debido a cómo se han venido desarrollando las clases durante el último trimestre, tras la declaración del estado de alarma. Pero ambas coincidieron en que les había resultado fácil el primer examen de la jornada, aunque se presentaron en el aula muy nerviosas. "Los profesores se mostraron cercanos, aunque manteniendo la distancia de seguridad, así que nos tranquilizaron bastante", afirmaron las estudiantes quien añadieron que habían pasado mucho calor durante la prueba debido a la obligación de llevar la mascarilla puesta. Las jóvenes destacaron la ayuda que han recibido durante las últimas semanas por parte de sus profesores del instituto: "Aunque no fuéramos a clase, realizaban un seguimiento de nuestros estudios por teléfono y nos han ayudado bastante".

Esta está siendo una convocatoria de la EBAU que muchos no olvidarán, ni los alumnos ni la Comisión Organizadora de la prueba, que ha tenido que realizar un trabajo extraordinario para poder garantizar la seguridad sanitaria a los miles de jóvenes que estos días se juegan su futuro académico.