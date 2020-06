Por el camino del engaño

El Pequeño Nicolás canario utiliza la cara que más le interesa en cada momento. En ocasiones es un humilde enfermo que necesita ayuda, pero en otras ha interpretado a un poderoso cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que ofrecía plazas en dicha institución y, de paso, solicitaba financiación para su partido político, Juntos Por Canarias. Pero el perjuicio económico y emocional que presuntamente genera a las víctimas es difícil de valorar. Natural de La Caleta de Interián, se definía a sí mismo como "una persona que no soporta las injusticias, luchador y siempre al lado del que lo necesita".

Algunos lo apodan el Pequeño Nicolás canario y acumula antecedentes por engañar a toda clase de ciudadanos. Se trata de Santiago González, un tinerfeño que, durante los últimos años, ha hecho del engaño, presuntamente, una forma de vida y una manera de obtener protagonismo a cualquier precio. Varias víctimas y periodistas que le han seguido la pista advierten de que, junto al daño que provoca al apoderarse presuntamente de diversas cantidades de dinero, en él destacan sus ansias de notoriedad, de fama, de aparentar lo que no es y de unos aires de grandeza ligados de manera intrínseca a las redes sociales o algún tipo de medios de comunicación. Además, fundó y presidió el partido Juntos Por Canarias, con el que se presentó a elecciones locales, autonómicas y nacionales. Hace años, fue entrevistado en Icod de los Vinos por una televisión de ámbito nacional, Telecinco. En medio de sus declaraciones apareció un perjudicado por una estafa y González sufrió un desmayo.

Por el camino han quedado diferentes afectados con un daño económico y emocional cuyas consecuencias no son fáciles de valorar ni apreciar. Estos objetivos de los presuntos fraudes no son grandes empresas, entidades financieras o compañías de seguros, por ejemplo, sino ciudadanos que le entregan todos o una parte significativa de sus ahorros personales, según las denuncias.



De dar pena a ser poderoso

Un profesional que ha tenido oportunidad de analizar los comportamientos de Santiago González explica que, en unas ocasiones, ofrece una imagen de persona humilde y sensible, con problemas de salud, que necesita ayuda económica o se ofrece para mejorar la calidad de vida de los demás. Pero también está la otra cara; es decir, la de un hombre poderoso y con contactos a muy alto nivel, con capacidad para ofrecer un puesto relevante en la seguridad nacional o para amargar la vida de quien no acceda a sus exigencias. Así lo exponen dos de las personas consultadas, que prefieren mantener el anonimato. La clave en algunos de estos casos está en el decorado que ofrece. Por ejemplo, no es lo mismo decir que eres poderoso sentado en la mesa de una cafetería con un traje puesto, que aparecer a la cita con una víctima con la misma chaqueta y corbata, pero, además, acompañado de escolta y sentado en la parte posterior de un vehículo de alta gama. Y esto último lo ha hecho Santiago González para lograr convencer a un afectado de su influencia.

Hace algún tiempo, el Pequeño Nicolás canario ya fue condenado por estafar 16.000 euros a una persona que sufre discapacidad. En esa ocasión, la víctima creyó que su dinero iba destinado a realizar inversiones relacionadas con un banco, después de que falsificara los sellos de dicha entidad financiera.



No asistencia al juicio

El pasado miércoles tenía que celebrarse un juicio en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la que González aparecía como presunto autor de un delito continuado de estafa a dos ciudadanos. Tras afirmar que era coordinador del 1-1-2 canario, subjefe de Seguridad del Estado y director en funciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo totalmente falso; también se presentó como líder del partido Juntos Por Canarias, que sí era cierto. Y a un afectado le ofreció un puesto de trabajo como agente del CNI a cambio de que aportara dinero para financiar su organización política. El ciudadano le entregó, en total, 49.000 euros. El afectado fue un trabajador que aportó 1.050 euros en ingresos directos en la cuenta del citado partido, así como cerca de 48.000 de la liquidación que obtuvo por dejar su anterior empleo para incorporarse a la plaza ofrecida por el presunto estafador.

El miércoles no se presentó a la vista. Ante ello, la magistrada decidió aplazar el juicio e iniciar las gestiones para determinar si de verdad estaba ingresado en un centro hospitalario. Todo indica que esta vez González presuntamente ha intentado engañar también al Tribunal. Por eso se dictó la orden de búsqueda y captura. Hasta primeras horas del pasado viernes, aún no había sido localizado.

Los periodistas Leticia Dorta y Daniel Pinelo, de Daute Digital, fueron los primeros que destaparon las andanzas de Santiago, a quien definen como "una de las personas más rocambolescas del panorama insular". El Pequeño Nicolás canario es natural del barrio costero de La Caleta de Interián, que comparten los municipios de Garachico y Los Silos. Según Dorta y Pinelo, "sus ansias de protagonismo lo llevaron a presentarse a varios programas de telerrealidad e intentar formar parte de varios partidos políticos en sus delegaciones municipales del Norte de Tenerife".



Acción política

"Sus idas y venidas y sus comportamientos histriónicos son ampliamente conocidos en la Isla Baja", apuntan dichos profesionales de la comunicación. Una nota de prensa de la Policía Nacional informó de que un hombre había estafado alrededor de 49.000 euros y Daute Digital reveló que Santiago González era el presunto autor de ese delito. Como responsable de Juntos Por Canarias, el "caletero" logró los apoyos suficientes para presentarse al Congreso de los Diputados en 2016. Definió a dicha organización política como una formación "progresista de centro moderno" y su campaña de entonces se desarrolló a golpe de megáfono, con actos poco concurridos. Evocan Dorta y Pinelo que hace cuatro años logró más apoyos en el Archipiélago que UPyD o VOX, con 1.184 votos. Tras esto, aseguró haber conseguido la expansión de JuntosXCanarias en las Islas, y también en Madrid y Baleares, ya que fundó JuntosXEspaña. Los responsables de Daute Digital comentan que "su andadura política no llegaría muy lejos, ya que muchos de los militantes abandonaron el partido por discrepancias con el propio Santiago González".



Fotos en las redes

Pero aprovechó ese tiempo para hacer multitud de publicaciones en redes sociales de fotos sobre supuestas reuniones con conocidos políticos de la Comunidad, como Cristina Tavío y Asier Antona (PP), o bien Narvay Quintero y José Miguel Barragán (CC). En la página de internet de su formación se definía a sí mismo como "fiel a sus ideales, tenaz en las cosas que quiere, de carácter fuerte con valores bien aprendidos", o bien una "persona que no soporta las injusticias y luchador, siempre al lado de todo aquel que lo necesita". Pero las denuncias presentadas contra él por varios ciudadanos y los escritos de varios fiscales dicen lo contrario. El poderoso director en funciones del Centro Nacional de Inteligencia está en busca y captura.