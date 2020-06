La Consejería recarga las 13.908 tarjetas monedero de ayuda para el comedor

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias realiza la recarga de las 13.980 tarjetas monedero de la ayuda de comedor de cuota cero. Las familias beneficiarias de esta acción ya pueden realizar nuevas compras de alimentos y productos de higiene de primera necesidad en establecimientos de alimentación próximos a sus domicilios. Se trata de la tercera campaña de esta medida, que supone una inversión por parte del departamento autonómico de 1,66 millones de euros.

El Gobierno canario puso en marcha esta iniciativa en marzo para apoyar al alumnado en situación económica crítica que no podía disfrutar del servicio de comedor por el cierre de los centros educativos a causa del Covid-19. Las condiciones de dicha ayuda, que supone 120 euros por alumno, se mantienen. No será necesario agotar dicho saldo en una sola compra, sino que se podrá repartir en varias pero no se podrán hacer pagos superiores a esta cuantía con dichas tarjetas, que caducan el 31 de diciembre de 2020. El saldo se puede consultar en los cajeros de Caixabank y en www.moneytopay.com.

Los beneficiarios (familias de alumnado escolarizado en colegios públicos dependientes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que ya disfrutan del comedor escolar a cuota cero, es decir, que no pagan nada por dicho servicio debido a sus escasos recursos) deben conservar los tickets de las compras efectuadas por si son requeridos como justificación y no deben deshacerse de la tarjeta una vez consumido su saldo. Las familias deben devolver la tarjeta al centro educativo cuando se les exija, así como destruirla cuando caduque o sea sustituida. Si existe alguna incidencia, esta deberá comunicarse al centro educativo.