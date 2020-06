Los pacientes críticos con Covid-19 de Tenerife recibieron dexametasona

La dexametasona fue un fármaco más del cóctel utilizado en los pacientes críticos que ingresaron en los hospitales de Tenerife, ante la enorme incertidumbre que suscitaba la nueva enfermedad. Este corticoide, que -según un reciente artículo que aún no ha sido validado por otros científicos- podría evitar una de cada ocho muertes por Covid-19, no ha tenido beneficios tan claros entre los pacientes del Archipiélago, según los intensivistas canarios. "Han sido pocos los ingresados en las Islas, por eso no nos podemos pronunciar en un sentido u otro", remarca la jefa de la Unidad de Vigilancia Intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, Mar Martín, que en todo caso insiste en que "no parece que haya ningún beneficio".

La facultativa hizo también un llamamiento a la prudencia, pues "hemos revisado literatura y no hay evidencia clara". De hecho, en su servicio hubo recelos al principio para usar de dexametasona para tratar esta infección viral. "En otros virus, como la gripe, constatamos un aumento de la mortalidad", recuerda Martín. También se utilizó para el MERS y el SARS de 2003, y en ellos los corticoides actuaban como un propulsor de la replicación del virus, lo que "a largo plazo podría ser peor". "Con la Covid-19 no teníamos alternativa terapéutica", relata la responsable del servicio de UVI, que narra cómo finalmente se propuso como alternativa debido a la inflamación tan exacerbada que produce la enfermedad. "Tenemos tantas ganas de que exista una cura, que creo nos hemos lanzado precipitadamente a la piscina", afirma Martín, que considera que es necesario seguir investigando para poder definir la dexametasona como una verdadera alternativa terapéutica.

Aumentan los casos activos. Los casos activos en Canarias se situaron ayer en 72 después de que se añadieran los 14 positivos del grupo de migrantes que llegó el pasado domingo a Fuerteventura. Se trata del incremento de nuevos positivos más grande desde el pasado 28 de abril, cuando se dieron 15 casos nuevos. Por tanto, el número de diagnosticados en las Islas ascendió ayer a 2.405, mientras que se dieron 5 altas más, acumulando un total de 2.171.

Menos de 30 positivos en Tenerife. Tenerife no ha parado de dar altas a sus pacientes. En un mes han dejado el aislamiento estricto el 94% de los pacientes que se encontraban afectados por Covid-19. En Tenerife quedan ahora 28 pacientes positivos, 5 de ellos en ingreso hospitalario; en Gran Canaria permanecen 20, uno de ellos en el hospital; en La Palma hay 7, en Lanzarote 3, dos en ingreso hospitalario y en Fuerteventura, 14.

Diez palmeros afectados. El número de pacientes afectados por Covid-19 en La Palma vuelve a situarse en la decena, después de que las casi 300 pruebas realizadas en las últimas tres jornadas no hayan encontrado ningún positivo. Así, tras sumar un nuevo alta, son diez las personas que siguen padeciendo de modo asintomático el coronavirus. Una de ellas ingresada en el Hospital General de La Palma a la espera de una operación quirúrgica. Desde la Gerencia del centro hospitalario, su responsable Mercedes Coello recuerda que "en estos últimos días aumentamos nuestra capacidad de estudio de casos, para determinar y estudiar los posibles focos. Así se consigue acotar la posibilidad de los contagios y ver y analizar la capacidad infectiva de los mismos, no dejando nada por detrás y de manera que reduzcamos las posibilidades de más positivos".