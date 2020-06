Frenazo a los contagios en los sanitarios de Canarias

El progresivo vaciado de los hospitales y unidades de críticos de pacientes de Covid-19, así como una mejor gestión del material por parte de la comunidad autónoma, han propiciado que el ritmo de contagio entre los sanitarios de Canarias se haya reducido considerablemente. Concretamente, en este último mes se han infectado con coronavirus 16 personas dentro del ámbito sanitario, lo que eleva a 587 los profesionales sanitarios que han padecido o padecen el coronavirus. No obstante, este frenazo no exime a Canarias de seguir siendo una de las regiones con mayor porcentaje de profesionales contagiados respecto al total de casos confirmados en las Islas.

En un reciente informe epidemiológico publicado por el Instituto de Salud Carlos III se constata que los contagiados sanitarios en Canarias suponen un 24,59% con respecto al total de casos confirmados por coronavirus en las Islas. De esta manera, el Archipiélago continúa liderando este índice, tan solo superado por Andalucía y Melilla, donde suponen el 30% y el 29% del total de afectados, respectivamente. En todo el proceso, han sido las mujeres las más afectadas por esta pandemia, ya que se han contagiado en una proporción mucho mayor que los hombres. De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, las mujeres contagiadas conforman el 74% de los casos descritos por coronavirus en personal sanitario de las Islas.

Gran Canaria da el alta al 40% de sus casos activos. En el día de ayer, la curva epidémica sufrió una bajada importante hasta situarse en los 69 casos activos. El mayor descenso se produjo en Gran Canaria donde se dio el alta al 40% de los positivos que permancían guardando cuarentena en un hogar.

La capacidad de contagio del virus, bajo mínimos. En el día de ayer, la capacidad de contagio del virus se situó en mínimos históricos en toda España, también en Canarias donde se colocó en 0,43. Durante todo junio, el índice, aunque variante, se ha mantenido constante por debajo de 1, lo que determina que la pandemia está controlada.

Canarias utiliza Dexametasona para tratar el virus. El Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín ha atendido a sus casos graves de Covid-19 con Dexametasona, un fármaco corticoidal que, según la Universidad de Oxford es útil en el tratamiento de pacientes graves. La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó a los promotores del estudio pero recordó que este fármaco "no está recomendado para la población general".

La Gomera estrena la app de rastreo. La Gomera será la primera en probar la app de rastreo de posibles contagios por Covid-19 que está preparando el Ministerio de Sanidad para implantar en toda España. El Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud y las direcciones generales de Modernización y Nuevas Tecnologías, aseguró que esta novedosa fórmula de rastreo de casos se implantará a finales de junio en la isla.

Ningún positivo en 169 PCR. La Palma registra dos jornadas sin constatar ningún nuevo caso de coronavirus después de que las últimas 169 determinaciones PCR realizadas en la isla no descubrieran más pacientes contagiados. De esta manera, y tras registrarse un nuevo alta, en La Palma se cuenta con once casos activos, todos asintomáticos. De las personas afectadas una permanece ingresada en el Hospital General, donde estaba a la espera de una operación no vinculada con el Covid-19.

Detectan 15 contagios entre migrantes. Sanidad ha detectado 14 positivos en la patera llegada a Fuerteventura el pasado domingo, que habían partido a la mar desde El Aaiún unas 24 hora antes. Uno de ellos es un menor.