El bochorno se disipa en las Islas y deja una noche ventosa en el Teide

El bochorno que generó ayer la mezcla de calima y humedad característica de las Islas empezó a abandonar ayer el Archipiélago muy poco a poco. De hecho, y aunque se hizo de rogar, algunas islas pudieron disfrutar de una tarde mucho más apacible y menos calurosa que la había permitido la intrusión de aire sahariano los últimos días. Sin embargo, su desaparición abrió paso a una madrugada más ventosa de lo normal en el Teide que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dejó rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora. Los vientos han ido remitiendo durante la mañana.

El resto del día, las nubes taparán de nuevo un cielo que el pasado sábado resplandecía azul. La Aemet estima que habrá intervalos nubosos que podrán dejar lluvias débiles localmente moderadas en las islas más montañosas, aunque no se descarta que el resto de islas sufra algunos chubascos débiles, ocasionales y, además, dispersos.

El viento irá remitiendo poco a poco, ya que cambiará bruscamente su orientación al noroeste, con lo que pasará a ser moderado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 26 grados. Un índice menor que lo que se ha estado dando en los últimos días, pues los termómetros han estado marcando más de 30 grados. En el día de ayer, la Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) registró la temperatura máxima más alta de Canarias con 30,2 grados. En todo caso, los valores marcados en el día de ayer ya son precedentes de una tendencia que se está instalando en el Archipiélago. Y es que, en los próximos días, las temperaturas disminuirán ligeramente en todas las Islas y se colocarán en los valores previos al episodio de calima.

Por otra parte, como estima la Aemet, existe una importante probabilidad de que los canarios pasen un fin de semana bajo agua. La Aemet prevé que mañana el norte y este de las islas más montañosas se cubra de nubes que dejarán a su paso lluvias débiles ocasionales. No obstante, no todo el día será gris, pues la Aemet estima que a las horas centrales del día el Archipiélago pueda disfrutar de varios claros. No lloverá en Lanzarote y Fuerteventura, sin embargo, sus cielos estarán cubiertos durante el fin de semana.



Lluvias débiles el fin de semana



El sábado la probabilidad de lluvia bajará. Como estima la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el norte y este de las islas más montañosas el cielo estará nublado, aunque la probabilidad de que descarguen lluvias débiles será baja durante la primera mitad del día. A excepción de las islas más orientales, Canarias podrá disfrutar el resto del día de unos cielos despejados o con pocas nubes, que estarán acompañadas de una pequeño aumento de los valores que marcarán los termómetros en las medianías.

Para la próxima semana en casi todo el país predominarán cielos poco nubosos o despejados. En el norte de Canarias y en las islas occidentales habrá intervalos nubosos que, sin embargo, no dejarán precipitaciones. Las temperaturas volverán a ascender y podrían llegar a marcar los 28 grados. La tregua será breve, pues la Aemet prevé que el próximo martes también puedan darse precipitaciones al norte de las islas occidentales que podrán prolongarse incluso hasta el viernes.