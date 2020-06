Los científicos canarios se movilizan en redes para solicitar más ciencia

La reivindicación estatal se está realizando a través de Twitter en el hashtag #SinCienciaNoHayFuturo

Los científicos y divulgadores canarios se han unido a una movilización virtual estatal para destacar la importancia de la ciencia para el desarrollo de la nación. La movilización se está realizando a través de Twitter en el hashtag #SinCienciaNoHayFuturo y ya ha llegado a convertirse en segunda tendencia nacional.



Los investigadores concluyen que la ciencia "es un pilar básico" para tener una economía robusta, afirman que "no es un gasto, es una inversión" e intentan que la sociedad, pero sobre todo la clase política, escuche sus reivindicación. La inversión en ciencia en España es una de las más bajas de Europa y una de las más mermadas tras la crisis económica de 2008. En este sentido, Canarias es la región que ha salido peor parado estos últimos diez años. El porcentaje de PIB que se dedica a I+D en 2018 ascendía a 0,49%, mientras en otras regiones este índice alcanza el 1% o incluso el 2%. Canarias es además, la que menos se ha recuperado del duro golpe que generó la crisis económica de 2008.



A la reivindicación se ha unido incluso el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que ha afirmado que "si queremos estar preparados para la España del mañana y aspirar a mejor formación, más empleo cualificado, mayor competitividad y un Estado de bienestar sostenible, debemos apostar por la educación, la ciencia y la innovación. Es el único camino".





Me uno a #SinCienciaNoHayFuturo para que el mensaje llegue bien claro a nuestros políticos y gobernantes.

No es un gasto, es una inversión.

Y no es opcional, es un pilar básico para una economía robusta que pueda afrontar los retos, conocidos e inesperados, que están por venir. pic.twitter.com/c3JJWgvsDG