Duque admite que a España le falta "pegada" para vender sus logros científicos

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, admite que le falta "algo de pegada" a la hora de vender los logros científicos de España, aunque asegura que se está "dejando la piel para que las cosas vayan a mejor" y que no se va a quedar "parado".

En una entrevista concedida a El Mundo recogida por Europa Press, el ministro habla de la nueva legislatura y del confinamiento tras la aprobación del estado de alarma el pasado 14 de marzo. "Mi plan es traer de vuelta a casa el talento que se fue. Los necesitamos aquí (a los científicos), en España. A los que se han ido por no tener un presente estable y los que se fueron y quieren regresar. Sin ese viaje, el futuro será mucho peor para todos", comenta al ser preguntado sobre el plan que tiene de cara a esta segunda legislatura.

Sin embargo, para que esto sea posible, el Departamento que dirige necesita "dinero". "Aunque no hay mucho, habrá que ir tirando con lo que tenemos", dijo, al tiempo que insta a "hacerle ver a la gente que los científicos no son unos señores muy sesudos que hacen cosas que solo ellos comprenden". "Hay que decirle a los ciudadanos que sin ciencia no hay futuro", añade.



"Hay que seguir adelante"

Duque, asimismo, insiste en que el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene como objetivo que la inversión en ciencia alcance el 2% del PIB (actualmente es del 1,2%). "Pero de momento hay que seguir adelante con lo que tenemos", ha reconocido, para añadir, no obstante, que está "seguro" de que no va a quedarse "parado". Necesitamos estabilizar el sistema de ciencia, contratos estables y, como dije, atraer el talento. Esta será mi hoja de ruta", recalca.

Durante la entrevista, Duque reconoce que las dotes que se le exigen a un astronauta son un buen comienzo para hacer política: "He aprendido a intuir a la gente, a poner de acuerdo a personas con ideas muy diferentes. Porque no todo es blanco o negro. Siendo astronauta aprendes a motivar a los demás y a vivir en entornos muy complicados donde tu propia vida depende también de los demás".