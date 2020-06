España registra 130 nuevos contagios en un día y no revisa la cifra de fallecidos

El Ministerio de Sanidad informó ayer de que 27 personas han muerto la última semana con coronavirus, dos menos de las que contabilizó el viernes, y mantiene por séptimo día consecutivo en 27.136 el total, mientras los contagios detectados en 24 horas han bajado a 130. De ellos, la mayor parte, un total de 35, se ha diagnosticado en Madrid, que además ha comunicado siete de los decesos ocurridos en una semana, dos menos que Castilla y León -que ha registrado solo tres positivos-, y que Asturias, que no ha tenido ninguna nueva infección; mientras, Cataluña ha confirmado 33 casos pero ningún muerto.

Todas las comunidades, salvo Madrid y Cataluña, han presentado menos de una decena de nuevos positivos confirmados por PCR, que se reducen a ninguno en Murcia y Ceuta; a uno en Extremadura, Galicia, La Rioja y Melilla; a dos en Cantabria y el País Vasco; a tres en Baleares, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra y a cuatro en Andalucía. Siete comunidades no han sufrido ninguna víctima mortal en la última semana: además de Cataluña, es el caso de Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y La Rioja, además de las ciudades autónomas. Por el contrario, Castilla-La Mancha ha notificado tres, el País Vasco, dos, y el resto, uno.

Así, con un total de 243.605 positivos confirmados por PCR, España sigue siendo en el quinto país del mundo con más afectados, por detrás de Estados Unidos (2.016.027), Brasil (828.810), Rusia (520.129) y Reino Unido (292.950), y en el sexto en número de muertos, superada por Italia además de estos cinco.

Corregir sus series

Desde que entrara en vigor el pasado 11 de mayo la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control de la pandemia, las comunidades continúan validando de forma individualizada sus datos para corregir sus series y eliminar duplicados, pero Sanidad sigue avisando, veinte días después de que comenzara a proporcionar la estadística de acuerdo a este nuevo sistema, de que "puede haber discrepancias respecto a la notificación de días previos".

Dado que las autonomías no han informado de ninguna defunción producida el viernes, el balance del Ministerio continúa manteniendo congelados sus totales y cifra el global en 27.136 por séptimo día consecutivo.

En estos últimos 7 días se han diagnosticado 1.733 -casi 400 menos que el viernes-; de ellos, 585 en Madrid y 513 en Cataluña, mientras que otras como Murcia confirmaron ocho y Extremadura, nueve; de ahí que la tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes), que en España es del 3,69, sea muy dispar entre autonomías.

Atendiendo a los últimos 14 días, serían 4.749 los contagios confirmados, lo que reduce la tasa de incidencia acumulada al 9,52. No obstante, el indicador más fiable para Sanidad es el de los confirmados con inicio de síntomas en los últimos 7 días, apenas doce menos que la víspera, un total de 235, de ellos 71 han sido confirmados en Madrid y 65 en Cataluña. Esa cifra se eleva a 881 si se tiene en cuenta las últimas dos semanas.

Brote en Girona

"No hay nada que indique que puede haber un rebrote en España, pero no se descartan focos puntuales". Lo dijo reiteradamente el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante el posible repunte de positivos durante la desescalada. El último que trascendió es un nuevo foco en la comarca de la Garrotxa (Girona), donde las autoridades investigan un rebrote que ha afectado a 31 personas. Veinte son trabajadores de una empresa cárnica y once son contactos de estos que fueron localizados mediante el sistema de detección que ha puesto en marcha el Govern.