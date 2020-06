La escuelita vence al virus

La Escuela Infantil Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, recibe de nuevo a los más pequeños de la casa, y lo hace con los brazos abiertos. Aunque manteniendo todas las medidas de seguridad posibles. Poco más del 15% de los alumnos vuelven a estos centros que protagonizan un plan de pilotaje de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que busca favorecer la conciliación familiar y poner a prueba su protocolo de seguridad ante el virus.

Las risas, los llantos, el aprendizaje y los juegos toman poco a poco de nuevo las aulas de las escuelas infantiles de Canarias. Fue el miércoles cuando abrieron sus puertas seis de los centros que dependen del Gobierno de Canarias y que estos días reciben a grupos reducidos de menores que se acostumbran a la nueva forma de funcionamiento de la que para muchos es su segunda casa. "La llegada de los niños ha sido maravillosa porque ellos necesitan estar con sus compañeros; necesitan jugar y relacionarse los unos con los otros", incide la directora de la Escuela Infantil Añaza, Tamara Luis, quien añade que los pequeños han mostrado sorpresa cuando el equipo de trabajadores les ha recibido con mascarillas y pantallas protectoras. Pero tres días después es como si nada hubiera cambiado.

Y es que si algo bueno tienen los menores es que se adaptan rápido a los cambios y ya son muchos los que ofrecen sus manos nada más entrar al centro para que les apliquen el gel hidroalcohólico y lavarse las manos siguiendo todos los pasos recomendados. Y, así, muchas veces dan una lección a todos aquellos adultos a los que parece que las normas de limpieza no les importan lo suficiente.

La Escuela Infantil Añaza recibe desde el miércoles a 17 de sus 105 alumnos en lo que está siendo la primera fase del plan de pilotaje puesto en marcha por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias para la reapertura escalonada de estos espacios. Se están beneficiando de esta acción las familias que se encuentran en una situación de emergencia social y aquellas que precisan de este servicio para poder conciliar su trabajo con la vida familiar.

Los alumnos de cada uno de los tres grupos con los que cuenta el centro llegan con una diferencia de 15 minutos para evitar aglomeraciones. A pesar de ello, cada grupo de edad cuenta con su propio acceso desde la calle. La jornada comienza a las ocho de la mañana y finaliza a las tres de la tarde. Estos horarios se mantendrán hasta el próximo 7 de julio, cuando terminará el curso para estos pequeños.



'Grupos burbuja'



Los 17 alumnos que acuden desde esta semana a la Escuela Infantil Añaza, en la capital chicharrera, se dividen en tres grupos por edades. El objetivo es crear grupos burbuja en los que también se incluye a dos educadoras y a camareras limpiadoras que siempre trabajan con los mismos menores para evitar demasiados contactos en el centro. Cada una de las aulas que acoge estos días a los grupos cuenta además con su propio patio, su comedor y su zona para la siesta, además de su propio acceso desde el exterior. Así, los alumnos más pequeños no tienen contacto con los mayor, ni estos con los medianos.

Está claro que los juguetes son un auténtico foco de propagación del virus. Es por esa razón que la EI Añaza ha retirado muchos elementos decorativos, así como todos aquellos muñecos hechos de tela, y el resto los ha dividido en dos grupos. Cada día se saca la mitad de ellos y después de la jornada de juegos se desinfectan y se mantienen durante 24 horas en cuarentena para garantizar la seguridad del equipo de trabajo y los alumnos.

A lo largo de los meses de confinamiento, el equipo de educadoras ha mantenido el contacto con las familias. "Hemos tratado de mantener las rutinas que teníamos con ellos en el aula mientras estaban en casa pero es complicado y solo lo hemos podido hacer con los mayores", reconoce la directora del centro quien ahora trabaja, junto al resto de sus compañeros, para que los pequeños adquieran las rutinas de limpieza necesarias para combatir el coronavirus.

La vuelta a las escuelas infantiles ha sido extraña para los menores, que los primeros días tuvieron que acostumbrarse a jugar en pequeños grupos y no ver a todos sus compañeros. Para los padres tampoco ha sido fácil. Tamara Luis explica que los primeros días "los padres dejaban a sus hijos un poco desconfiados pero poco a poco les hemos ido proporcionando toda la información y ya están más tranquilos". No obstante, hay cosas que mejorar. La directora de la EI Añaza indica que los progenitores "deberían poder acompañar hasta el interior del centro a los bebés" y espera que sean detalles que la Consejería de Derechos Sociales vaya puliendo para las sucesivas fases y, sobre todo, de cara al próximo curso.

Para poder cumplir con todos los requisitos del protocolo de seguridad este centro ha recibido la ayuda de equipos de otras escuelas que aún permanecen cerradas. Así, en este espacio de Santa Cruz trabajan actualmente cuatro empleados de la Escuela Infantil Asunción.



Éxito



La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, indicó ayer que este proyecto piloto está siendo "muy positivo" y, a pesar de que en esta primera fase únicamente han abierto seis de las 13 escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Canarias, "estamos convencidos de que poco a poco se podrán ir sumando a la actividad nuevas escuelas para poder dar respuesta a un mayor número de menores".

La consejera indicó que, exceptuando el trabajo realizado por las escuelas infantiles de carácter privado, "Canarias es una de las primeras comunidades que ha apostado por la reapertura de estos espacios en España". Todo ello ha sido posible gracias a la puesta en marcha de un proyecto que "busca unas condiciones óptimas de seguridad y salubridad para nuestros pequeños", y para ello se ha facilitado formación a las educadoras de estos centros para que puedan adaptarse a esta nueva situación.

Santana adelantó que, de cara al próximo curso, "estamos trabajando con diferentes escenarios porque debemos ver cómo va siendo la evolución de la pandemia en Canarias". Sin embargo, precisó que, "hasta que no aparezca una vacuna y tengamos garantías de que no habrá ningún contagio, debemos continuar con las medidas de seguridad que, no obstante, pueden irse flexibilizando, pero aún tendrán que convivir con nosotros durante un tiempo".

En cuanto a la flexibilización de estas medidas, la consejera de Derechos Sociales reconoció que el aumento de las ratios por clase será una de las primeras medidas que podría adoptarse para ir caminando hacia la normalidad, "pero está claro que el número de alumnos por aula no va a ser el mismo que había antes de la pandemia durante mucho tiempo", adelantó.

Ante la imposibilidad de que vuelvan todos los alumnos a las escuelas infantiles pero con la necesidad de dar una respuesta a la conciliación familiar y laboral, la consejera adelantó que "habrá que valorar la posibilidad de abrir espacios alternativos en edificios públicos" para que funcionen como escuelas infantiles. Y es que Noemí Santana aseguró que "garantizaremos de cualquier forma la conciliación familiar".

Tres días más tarde de que las primeras escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Canarias abrieran sus puertas, la Consejería de Educación ha hecho públicas las medidas preventivas para la reapertura de los centros de carácter privado, que podrán reiniciar su actividad a partir del lunes. Este documento tiene como objetivo asegurar que la prestación del servicio se realiza de acuerdo a las directrices de prevención y control del Covid-19 adecuadas para esta etapa educativa. Así, los centros podrán abrir por decisión de sus titulares y deberán remitir a la Consejería el documento en el que se comprometen a seguir de manera rigurosa dichas pautas. Las ratios máximas establecidas por grupo serán de cinco niños en el caso de los menores de un año, de 10 para los de edades comprendidas entre uno y dos años, y de 15 si los alumnos y alumnos tienen entre dos y tres años.