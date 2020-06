Las guarderías privadas abrirán desde el lunes con subvenciones

Las escuelas infantiles de Canarias podrán retomar su actividad de manera segura a partir de la próxima semana. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, se reunió ayer con las asociaciones más representativas de este colectivo para darles a conocer el protocolo que permitirá que estas guarderías vuelvan a entrar en funcionamiento a partir del lunes con todas las medidas de seguridad sanitarias y amparadas por el Gobierno de Canarias, tal y como venían reclamando los centros infantiles desde hacía semanas.

José Antonio Valbuena explicó que es previsible que este viernes se publiquen las normas para que las escuelas infantiles privadas de primer ciclo puedan abrir a partir del próximo lunes. Entre las medidas adoptadas destaca la eliminación de las ratios y podrán acceder a los centros todos los alumnos que estén matriculados. Hasta ahora, el Gobierno de Canarias tan solo había regulado solamente la apertura de las escuelas infantiles públicas que comenzaron a abrir esta semana de manera gradual. Y es que la Consejería de Derechos Sociales ha puesto en marcha un plan de pilotaje para que estos centros vayan abriendo poco a poco y desde el lunes hay seis centros abiertos en Tenerife y Gran Canaria.

Para las escuelas infantiles de carácter privado, el consejero de Educación anunció ayer que se articulará una subvención específica para gastos corrientes por la crisis sanitaria del coronavirus. De este modo, cada centro contará con una ayuda de unos 1.500 euros para cubrir el mantenimiento de la instalación y para la que los negocios tendrán que justificar los gastos que han tenido durante estos meses de inactividad. El objetivo de esta medida es que se puedan equilibrar las pérdidas que han sufrido los centros desde el pasado mes de marzo y hasta la actualidad, cuando han permanecido cerrados pero aún así han tenido que hacer frente a diferentes facturas.

Por otro lado, las familias con menores matriculados en escuelas infantiles podrán acceder a ayudas de hasta 150 euros por menor para facilitar que continúen acudiendo a los centros. Se trata pues de una subvención que busca potenciar la conciliación familiar y laboral puesto que permitirá que familias que no cuentan con un sueldo suficiente para mantener a sus hijos matriculados en guarderías privadas puedan continuar haciendo uso de ellas.

El coordinador de la plataforma Asociación de Escuelas Infantiles (AEI) de Canarias, Héctor Quintana, destacó ayer tras el encuentro "el interés" mostrado por la Consejería de Educación que "ha trabajado para que los plazos sean los adecuados y que las escuelas infantiles puedan ponerse en marcha de nuevo". Quintana celebró la "fantástica " ayuda de 1.500 euros para gastos de mantenimiento que permitirá "amortiguar gastos para centrarnos en otros aspectos como sacar a compañeros de los ERTE". En cuanto a la subvención para las familias, añadió que "permitirá que las escuelas arranquemos la próxima semana y es una medida justa para las familias".

Recordó que estas ayudas "serán fundamentales" para que los centros estén en funcionamiento entre los meses de septiembre y diciembre y facilitar así la conciliación de las familias. El coordinador de AEI -que congrega a 60 escuelas infantiles privadas canarias- agradeció "la sensibilidad que la Consejería ha tenido con nuestro sector, que nunca había disfrutado de unas medidas tan buenas". Además, hizo hincapié en el esfuerzo realizado por los equipos directivos de las escuelas, que "han estado trabajando mucho para mantener abiertos estos negocios sin recibir un duro durante meses".

La presidenta de la Asociación de Centros Infantiles Tenerife (Acinte), Marina Amador, celebró ayer las medidas anunciadas por el consejero de Educación y que afirmó que "ha mostrado un planteamiento claro, de empresa, que es lo que nosotros necesitamos. Ha realizado un trabajo muy efectivo en el poco tiempo que lleva en el cargo". "Para nosotros ha sido un buen día porque hemos logrado aquellas medidas económicas que tanto habíamos reclamado", expresó Amador, quien recordó que la reapertura del lunes "será como volver a empezar desde el principio, porque trabajaremos de una manera nueva y con el paso de los días tendremos que valorar si con la cantidad de alumnos que quieren volver es suficiente para mantener abiertos nuestros negocios". No obstante, avanzó que, en su caso, el Centro Infantil Heidi no regresará a la actividad al menos hasta el próximo mes de julio. "Por ahora no me lo planteo porque quiero ver qué tal responde la demanda estos primeros días", afirmó.

No obstante, escuelas infantiles como El Oso Mimoso de Santa Cruz de Tenerife tienen claro que abrirán sus puertas desde el lunes. Este centro ha estado trabajando durante la última semana para ir adaptando los espacios a esta nueva normalidad y ahora solo tendrán que concretar algunos detalles incluidos en la norma facilitada por la Consejería de Educación. La directora del centro reconoce que ellos ya estaban preparados para abrir sus puertas desde hace días pero decidieron no hacerlo hasta no contar con el apoyo claro del Gobierno de Canarias a través de un documento que garantice las medidas de higiene y seguridad sanitaria, tan necesarias estos días.

Actualmente existen en Canarias 235 escuelas infantiles para atender las necesidades educativas del primer ciclo de Educación Infantil, que abarca desde los 0 y hasta los 3 años. De todas ellas, 165 son privadas, lo que supone el 70,21% de la oferta en el Archipiélago y se trata de empresas que se financia exclusivamente por el abono de cuotas de las familias.