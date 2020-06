Canarias registra un cero en muertes y contagios por primera vez en 100 días

Casi cien días sin parar de sumar contagios o muertes. La pandemia mundial de Covid-19 ha condenado a Canarias a sufrir un goteo constante de nuevos casos y fallecimientos durante cuatro meses. Ayer, por primera vez en 99 días, desde el pasado 4 de marzo, Canarias respiró la fugaz sensación de tranquilidad que nos recuerda que hubo un tiempo en el que el coronavirus ni siquiera existía. En el día de ayer Canarias no registró ni un nuevo positivo ni un fallecimiento.

Junio ha sido especialmente tranquilo en las Islas. En diez días apenas se han sumado cinco casos al día a la estadística y en total, en este tiempo, se han constatado 24 casos nuevos. Lo mismo ha ocurrido con los fallecimientos. Lejos queda ya aquel 30 de marzo donde se tuvo que lamentar la muerte de 15 personas -muchas de ellas habían fallecido durante el fin de semana anterior pero no se había registrado-, pues desde que empezó junio solo se ha registrado una defunción. De esta manera, Canarias ya lleva 8 días sin registrar nuevos fallecimientos, el periodo más largo sin hacerlo desde el 13 de marzo. Ese día se constató la primera muerte por coronavirus en Canarias por una mujer de avanzada edad en Gran Canaria.

Una situación ventajosa. Los casos de contagios por coronavirus totales las Islas se situaron ayer en 2.379. Esta cifra coloca a Canarias en una situación similar ventajosa como la que registran a día de hoy regiones como Asturias (2.431), Baleares (2.137) Cantabria (2.324), Extremadura (2.982) y Murcia (1.624). Las seis comunidades autónomas son las que menos casos acumulan entre sus fronteras. No obstante, tanto Canarias como Murcia, han sido las autonomías con menor incidencia hospitalaria del virus, con un número de casos hospitalizados que se sitúa por debajo del millar en ambos casos. En Canarias 951 personas han precisado hospitalización desde que empezó la pandemia -3 en la última semana- y en Murcia han sido 682 -uno en la última semana-. En Canarias 184 personas han requerido cuidados intensivos al sufrir un empeoramiento de sus síntomas. Actualmente, tan solo 22 personas continúan hospitalizadas de las que 18 se encuentran en planta y cuatro en UCI. Todas ellas se encuentran en hospitales de Tenerife.

El 88% está curado. Las altas han seguido dándose esta semana aunque a un ritmo menor. Esto ha provocado que la curva epidemiológica se haya resentido a descender, pero continúe bajando de manera paulatina. En el día de ayer se acumularon 2.101 curados en el Archipiélago, lo que significa cuatro más que el día anterior, dando lugar a 117 casos activos. Los casos activos se acumulan fundamentalmente en Tenerife, que cuenta con el 61% de ellos (72) y la mayoría guarda reposo en casa. Gran Canaria cuenta con el 28% de los casos activos de Canarias con un total de 34. El resto de casos se distribuye entre La Palma (9) y Lanzarote (3). El Hierro, La Gomera, La Graciosa y Fuerteventura están libres de Covid-19.

La Guardia Civil controla a los positivos palmeros. La Guardia Civil de La Palma, junto con los perceptivos seguimientos médicos, se encarga de controlar la localización de cada uno de los pacientes que se mantienen como afectados por el Covid-19. De ese modo, se garantiza que las personas afectadas, residentes en cinco municipios distintos de la Isla, mantengan la cuarentena hasta recuperarse del coronavirus. Es la gerente de los Servicios Sanitarios del Hospital General de La Palma, Mercedes Coello, quien confirmó este protocolo que pretende mantener el seguimiento de once positivos activos que se registran en la Isla. Quiso defender también de esa manera la intimidad de estos pacientes, realizando un llamamiento a la tolerancia y recordando que "el virus no traspasa paredes". "No están en la calle", reafirma Coello, quien incluso habla de "discriminación" en la Isla hacia esos afectados, quienes "tienen derecho a su intimidad y a preservar su proceso asistencial y no ser objetivo de escarnio público".

La Palma suma un alta. Entre las últimas 55 determinaciones de PCR realizadas en La Palma ninguna dio positivo, aumentando el número de pacientes recuperados con una nueva alta y situándose en 87. La Isla registra once pacientes afectados y un total de 105 acumulados desde que comenzara la pandemia sanitaria. "De nuevo, cero contagios y hemos aumentado el número de determinaciones que hacemos diariamente", subraya Coello, quien confirma que se siguen estudiando "los contactos directos de todos los últimos positivos y ninguno es resultado positivo". Recordó la doctora que los casos que se mantienen activos en la isla "están asintomáticos en sus domicilios, con controles telefónicos por parte de sus médicos de cabecera y controles de su PCR hasta que se negativicen".

La letalidad en varones crece hasta el 8%. La letalidad en Canarias se sitúa en el 6,7%, sin embargo, el número de muertes por casos en hombres ha sido ligeramente superior, de un 8,3%. En mujeres es de un 5,5%. La letalidad también crece con la edad y las diferencias entre hombres y mujeres son manifiestas a partir de los 65 años. A nivel nacional, el porcentaje de defunción ha sido ligeramente superior que en Canarias. En España la letalidad es del 8,2% siendo ligeramente inferior en mujeres (6,3%) y mucho más alta en hombres (11%).

Más de 122.000 PCR. El Servicio Canario de la Salud realizado un total de 122.551 pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) para el diagnóstico de la Covid-19 desde el inicio del brote de coronavirus. El pasado 9 de junio se realizaron 1.723 pruebas de las que 3 fueron no concluyentes.

29 pacientes en la pública, 4 en la privada. Canarias cuenta con 29 pacientes ingresados en algún hospital de la red pública mientras que otros cuatro se encuentran hospitalizados en un centro privado. En total hay 33 pacientes Covid-19 ingresados.