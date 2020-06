Sanidad dispone del 34% de sus camas para responder a un rebrote

Canarias cuenta con un 34% de sus camas hospitalarias libres a día de hoy para responder ante un posible rebrote. Actualmente, cuenta con 2.159 camas libres de las 6.065 con las que cuenta la sanidad canaria en su totalidad. Mientras, 3.974 pacientes están ocupando parte de las camas hospitalarias y, de ellos, 38 son Covid-19 positivo.

Así lo constata la Consejería de Sanidad que recientemente ha abierto al público sus datos sobre capacidad asistencial en tiempo cuasi real. En su estadística remarca que tres personas Covid-19 positivo están en unidades críticas con asistencia respiratoria y otras 35 se encuentran ocupando una cama hospitalaria para pacientes que no están en estado crítico.

El número total de pacientes de Covid-19 que ahora permanecen en los hospitales canarios tan solo suponen el 0,6% del total de pacientes ingresados. Nueve de cada diez se encuentra en un centro público, y tal solo el 0,8% está en un centro privado-concertado.

En relación a las camas, la red sanitaria pública cuenta con un total de 4.082 camas de las que el 33% está libre, mientras que la red privada cuenta con 1983 camas de las que el 37% está sin ocupar actualmente.

E No es suficiente. Las camas de las que dispone actualmente el Archipiélago en su red sanitaria (6.065) no son suficientes para cumplir los requisitos que el Ministerio de Sanidad impone para el cambio de fase. No obstante, como ya adelantó la Consejería de Sanidad, en caso de necesidad, la comunidad podrá disponer de recursos extrahospitalarios de los que dispone -especialmente los hoteles- para poder dar cuenta a la población ante un posible rebrote. El Archipiélago, aún así ha conseguido ampliar su oferta de camas en 747 en tan solo un mes, ya que el pasado mayo la Administración sanitaria afirmó que el Archipiélago disponía de unas 5.318 camas de agudos. Para cumplir las exigencias del Estado -de tener 37 camas por cada 10.000 habitantes- tendría que reconvertir más de 1.900 camas hoteleras en sanitarias en tan solo cinco días si se sucediera un brote, para alcanzar las 7.989 camas de agudos.

La curva se resiste. Tras dos semanas de rapel por la curva epidémica, los casos activos han dejado de descender a la velocidad a la que lo venían haciendo. La semana pasada Canarias entró en la horquilla de los cientos casos, pero no ha logrado descender por debajo de 100 desde entonces. Los casos activos en el día de ayer se situaron en 126, después de un fin de semana en el que el parón en las altas propició un ligero aumento de los casos activos.

Un nuevo caso, seis días sin sumar fallecidos. La situación en las Islas sigue en calma. Ni la llegada de migrantes, ni el paso a la fase 2 han generado un aumento de los contagios detectados. En el día de ayer se diagnosticó un nuevo paciente de Covid-19 en las Islas, sumando a la estadística total 2.377 contagios por coronavirus en Canarias. Mientras, la cifra de 161 fallecidos ha seguido inmutable durante los últimos seis días y está cerca de convertirse en el periodo más largo sin sumar nuevas muertes. En la jornada de ayer se reactivaron las altas que habían permanecido durante días bajo mínimos. Se acumularon 11 curados más, dando lugar a un total de 2.090 personas que han superado la Covid-19, lo que supone que el 88% de las personas contagiadas.

La Palma inicia fase con más contagios. La isla de La Palma comienza el nuevo periodo de desescalada sumando un nuevo caso positivo por coronavirus, constatándose actualmente once casos activos bajo vigilancia médica en sus domicilios. Tras un periodo de prácticamente una semana sin nuevos casos positivos, las últimas 132 pruebas PCR realizadas en la Isla descubren tres nuevos pacientes afectados, el último de ellos ayer lunes. Estos casos positivos suman ya ocho en quince días, mientras la recuperación de pacientes sigue estancada en la última semana, en la que se continúa contabilizando 86 altas. El acumulado de pacientes afectados en La Palma se sitúa en 103.

Buscar para encontrar. La gerente de Servicios Sanitarios del Hospital General de La Palma, Mercedes Coello, afirma que "el objetivo de buscar, siempre ha sido encontrar", recalcando la necesidad de seguir "buscando activamente" más casos de positivos. Además, señaló que "continuamos buscando posibles contagios y sus entornos, conscientes de que el virus sigue estando presente", lo que queda evidenciado en que "aunque menos virulento, el virus sigue ahí". Para seguir en su búsqueda, dijo, "continuamos trabajando en la configuración de la Red Centinela que irá progresivamente y día a día buscando casos sospechosos que permitan detectar positivos y aislarlos". "No nos relajemos, la única manera es mantener la distancia social, y usar mascarillas si no podemos mantenerla. Seamos responsables y luchemos con determinación para poder vencer, o para estar mejor preparados para tratar a los pacientes", hizo hincapié la médica.

Un millón de consultas en la alarma. Los centros de salud de Tenerife realizaron desde la declaración del estado de alarma y hasta el 31 de mayo un total de 1.183.502 consultas, de las que 611.033 fueron telefónicas. Del total de consultas, 798.156 corresponden a Medicina de Familia y de ellas 512.824 han sido telefónicas; 104.710 a Pediatría correspondiendo 51.809 a consultas telefónicas; 251.315 a Enfermería con 30.630 telefónicas; 21.906 de Matronas, de la cuales 4.009 han sido telefónicas, y 7.415 de Trabajo Social, con 3.691 telefónicas.

Una vuelta planificada. Por otra parte, la Atención Primaria tendrá que afrontar la aplicación de medidas y la reorganización necesaria para la vuelta paulatina a su actividad asistencial habitual, con la sobrecarga de necesidades de salud y atenciones programadas que habían quedado aplazadas, así como las complicaciones y patologías que puedan derivarse de un confinamiento prolongado. Esta vuelta se desarrollará de forma planificada, atendiendo a criterios epidemiológicos que indiquen una reducción sostenida de los casos, la existencia de capacidad instalada para atender a los pacientes que requieran hospitalización, así como, de los recursos humanos, tecnológicos y elementos de protección suficientes.