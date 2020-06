No todos los geles desinfectan

Los geles hidroalcohólicos se han convertido en un must de los hogares canarios. Sacar un pequeño bote del bolso, la guantera del coche o del mueble de la entrada de cualquier hogar se ha convertido en una escena cada vez más frecuente, pues es una de las medidas más efectivas para combatir el virus y para evitar infecciones por contacto. No es de extrañar pues se estima que el lavado de manos puede reducir los contagios de enfermedades respiratorias como la Covid-19 entre un 16 y un 21%. Pero las autoridades sanitarias han recordado que no cualquier botecito de gel vale para desempeñar esta tarea.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado a los consumidores que en el mercado hay muchos tipos de geles y soluciones hidroalcohólicas que son tan solo de carácter cosmético, es decir, carecen de propiedades antisépticas y, por tanto, no es capaz de eliminar el virus de nuestras manos. Utilizar estos productos cosméticos pero incapaces de desinfectar, por tanto, puede derivar en que los ciudadanos tengan una falsa sensación de seguridad.

Aunque aún suscita cierta controversia, los datos más recientes que la ciencia ha descrito sobre las características del SARS-CoV-2 –y que aún están en discusión– es que puede sobrevivir durante largos periodos de tiempo en ambientes acelulares como una mesa o la barra del metro. De ahí que una de las medidas más eficaces para evitar contagios masivos sea el lavado de manos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) insiste en que un buen lavado de manos puede prevenir entre un 16 y un 21% las enfermedades respiratorias, como la gripe o la Covid-19. En el caso de la pandemia en la que estamos inmersos actualmente, el CDC recomienda limpiarse las manos después de estar en un lugar pública o tocar una superficie que otras personas puedan tocar frecuentemente y antes de tocarse la cara.

Pero no es lo único, el CDC recmienda utilizar geles desinfectantes –con al menos un 60% de alcohol– solo cuando no es posible lavarse las manos con agua y jabón, ya que "podrían no tener la misma eficacia cuando las manos estén visiblemente sucias" o no llegar a "eliminar las sustancias químicas perjudiciales".

En total hay 57 marcas de geles hidroalcohólicos comercializados en España que están acreditados y autorizados por la Aemps como biocidas en manos de 25 empresas, algunas farmacéuticas y otras reconvertidas para dar este servicio durante la vigencia del estado de alarma para garantizar el abastecimiento. Durante el estado de alarma, la Aemps tuvo que hacer varias modificaciones en su método de trabajo para lograr que el gel hidroalcohólico llegara a todos los lugares de España. Primero emitió autorizaciones temporales para la fabricación de soluciones hidroalcohólicas a 9 empresas de cosméticos y medicamentos. Luego les permitió utilizar alcohol etílico para fabricar estas soluciones, previa inscripción en el Registro Territorial de Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. De esta manera, las destilerías también pudieron poner su granito de arena en la producción de estos productos en los momentos más críticos de demanda.

Por último, la Aemps tuvo que cambiar los lugares donde estos productos se podían comercializar pues en un principio estaban destinados exclusivamente a centrales de compra de comunidades autónomas, a centros sanitarios, a residencias de ancianos y a fuerzas de seguridad. Sin embargo, a partir del 11 de abril se permitió distribuir a puntos de venta habituales como las oficinas de farmacia o los supermercados siempre que se garantice el suministro a los primeros.

La eficacia del viricida debe ser demostrada conforme a los criterios que establecen además la Norma UNE-EN 14476. Esta norma europea estandariza los ensayos que debe seguir el laboratorio para demostrar la eficacia del producto contra una patógeno como el SARS-CoV-2.

El uso generalizado de este producto también ha traído consigo problemas en su utilización, ya que la mayoría de ciudadanos no está acostumbrado a ellos. Algunos lo dejan largas horas al sol, otros se encienden un cigarro inmediatamente después de lavarse las manos y cualquiera de estos comportamientos habituales puede generar un problema mayúsculo. De ahí que la Agencia haya tenido que emitir un comunicado alertando de que este producto es altamente inflamable puesto que contiene un alto porcentaje de etanol.

En este sentido, la Aemps insta a los productores a etiquetar correctamente estos productos indicando "que pueden ser peligrosos y que son inflamables". Asimismo, y para atajar ciertas declaraciones de personalidades públicas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto la Aemps como el CDC han indicado que "este alto contenido en etanol" los hace tóxicos si se ingiere una cantidad mayor a dos tragos.