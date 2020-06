Hemodonación sustituye las unidades móviles por los puntos de extracción

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) mantiene operativos diferentes puntos de extracción en las Islas con el objetivo de facilitar a la población el acceso a la donación de sangre y hemoderivados y poder llenar las reservas.

Ante la imposibilidad de utilizar las unidades móviles en las circunstancias actuales, el ICHH viene habilitando distintos puntos de donación temporal en el interior de edificios públicos y privados situados a pie de calle en los diferentes municipios de las islas. Además, recuerda que para donar sangre en estos momentos es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com. El sms que se envía al teléfono móvil del donante con los datos de su cita sirve como justificante de su desplazamiento hasta la unidad de extracción y de vuelta a casa, si fuera necesario.

Todas aquellas personas que no presenten síntomas respiratorios, que no hayan estado en contacto con personas afectadas por la Covid-19 y que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días, pueden donar sangre durante el tiempo que dure la transición hacia la nueva normalidad.

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Para donar sangre en cualquiera de los puntos de extracción habilitados en los diferentes municipios es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com.

Donar en Tenerife. El municipio de Puerto de la Cruz acoge desde el lunes un nuevo punto de extracción del ICHH en el Pabellón Municipal de Deportes Miguel Ángel Díaz Molina. En el sur de la isla, en Candelaria, se mantiene abierto el lunes 8 el dispositivo habilitado en el Centro Cultural de La Villa, situado en la calle Los Príncipes. A partir del martes 9 la unidad se desplazará al municipio de Arona e instalará un dispositivo en el Centro Cultural de Los Cristianos, en la Plaza del Pescador número 1. Finalmente, los acuartelamientos de Ofra Vistabella e Ingenieros La Cuesta, ambos en San Cristóbal de La Laguna, recibirán la visita de un equipo del ICHH para atender a los efectivos que deseen donar sangre en estos emplazamientos.