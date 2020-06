Al juzgado, con cita previa y de tarde

Los juzgados de Canarias sólo atenderán al público y a los profesionales con cita previa mientras duren las medidas excepcionales relacionadas con la pandemia. Solo los juzgados de guardia y los mostradores de admisión de escritos iniciadores de procedimiento civiles sin letrado y procurador (verbales, de menos de 2.000 euros y monitorios) mantendrán la atención directa.

"El acceso a los órganos judiciales, por razones de salud pública, se ha limitado, de forma que solo se podrán hacer gestiones en las sedes por citación judicial o cita previa", detalla el decano del partido de Las Palmas, Óscar González. "Hay que comprender que el derecho a la salud pública afecta al normal desarrollo de la actividad jurisdiccional", enfatiza, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determinara para ayer la vuelta a la actividad judicial con la reanudación de los plazos procesales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio de Justicia consensuaron las medidas a aplicar.

González y el decano de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo, explican que los ciudadanos que tengan asuntos que resolver en los juzgados pueden pedir cita previa por teléfono o correo electrónico. Los decanos apuntan que en breve se publicará en los edificios oficiales carteles informativos en los que figurarán todos los teléfonos y los correos de los distintos órganos judiciales, que ya se pueden consultar en las páginas web del CGPJ y del Gobierno canario, y en los próximos días se instalarán en las entradas de los edificios judiciales dispensadores de cita semejantes a los que ya se usan en otros servicios, como Hacienda, los registros civiles o ayuntamientos. Este sistema rige también para los profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales). Estos tendrán acceso libre a las sedes judiciales, ya que disponen de dependencias reservadas para ellos, pero cuando deseen llevar a cabo algún trámite ante el juzgado (practicar una diligencia, consultar un expediente, preparar una conciliación o solicitar la expedición de testimonios o mandamientos) tendrán que pedir cita previa.

El respeto a los aforos y a las distancias sociales marcará la agenda de los órganos judiciales mientras se viva la actual situación de riesgo por coronavirus: las salas de vistas, los pasillos y las salas de espera verán reducido su aforo de forma drástica y, cuando sea posible, las vistas orales de los juicios se celebrarán de forma telemática o parcialmente telemática (cuando sea necesario que peritos o testigos declaren en presencia física para garantizar la inmediación). Las vistas por Internet, que ya se celebran en varios juzgados, se harán a través del sistema de videoconferencia gratuito Cisco Webex.

La nueva realidad implicará una demora añadida inevitable en el desarrollo de los plenarios; ante una prueba testifical voluminosa no se podrá citar a todos los testigos ni el mismo día ni a la misma hora por razones de aforo, por lo que habrán de reservarse varios días, y los órganos judiciales no podrán señalar tantos juicios diarios como antes, ya que entre vista y vista la exigencia de limpieza de la sala determinará una demora de, al menos, 15 minutos. Así, si un juzgado señalaba 18 vistas orales antes de la pandemia, ahora se limitará a 10 y ampliar su agenda. En algunos órganos ya piensan en habilitar los horarios de tarde, para lo cual necesitarán refuerzos de personal. El panorama más complejo, expusieron los decanos, parece perfilarse en los juzgados de lo Social, la antigua magistratura de trabajo, ya que el resto de las jurisdicciones tenían las agendas saneadas y no prevén -a excepción de la jurisdicción mercantil- un incremento de la litigiosidad tan alarmante que amenace colapso o exija refuerzos. En los juzgados de lo Social de Las Palmas, por ejemplo, la reactivación del servicio público se afronta con una lista de espera de unos 4.000 litigios, en estimaciones del juez decano: "Hemos estado tres meses parados, cada juzgado celebraba entre 15 y 18 juicios al día dos días a la semana, cuatro semanas por mes en tres meses, son en torno a 400 por cada órgano, y hay diez".