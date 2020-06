El Cabildo pide más complicidad social con los espacios naturales

La consejera del área de Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, Isabel García indica, coincidiendo con el Día Mundial que "tras dos meses de confinamiento, la naturaleza de la Isla ha podido descansar de la presión a la que se ha visto sometida hasta ahora, y por ello, sin turistas como estamos en estos momentos, los responsables somos todos, la ciudadanía tinerfeña, que debe implicarse en el respeto del medio natural de la Isla".

Desde 1974 se celebra un día internacional, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, para concienciar y recordar a la población de la importancia de los ecosistemas de este Planeta y su cuidado. "Debemos ir más allá de celebrar solo el 5 de junio como un día dedicado al medio ambiente, y tenemos, obligatoriamente que pensar que todos los días son la celebración de la naturaleza, pero no con declaraciones y mensajes en las redes sociales, sino con hechos palpables que comienzan en nuestras propias acciones", comenta Isabel García.



"Respétala, es tu tierra"



Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Área de Medio Natural y Seguridad ha producido un vídeo que circulará en las redes sociales y los medios de comunicación que bajo el lema "Respétala, es tu tierra" te anima a ser "mejor persona", ahora que "ya sabes lo que es no ser libre y no poder respirar aire puro", y por ello apela a la responsabilidad de la ciudadanía para conseguir el objetivo común de mejorar y cuidar el medio natural.

"Después de más de 60 días sin la presión humana, generada por los turistas y también por la población local, el medio natural de la Isla, compuesto por reservas de la Biosfera, reservas de interés científico, parques naturales, parques rurales y hasta un parque Nacional, ha experimentado un cambio sorprendente", apunta la responsable del área.

García destaca el esfuerzo hecho "porque hemos aprovechado para acceder y mejorar zonas que en otras circunstancias hubiera sido muy complicado y liberarlas de residuos casi históricos, y hemos observado la actitud de especies que en este tiempo han mejorado notablemente su calidad de vida, por lo que ahora debemos ser extremadamente cuidadosas para no desaprovechar este respiro que ha tenido nuestro medio".

"Pero quizá el regreso a la naturaleza se ha retomado de manera irresponsable y poco empática, por lo que pido ser más reflexivas y antes de saltarse una norma, quitar una señal, dejar una huella, tirar un residuo al medio, o atentar contra una planta o un ser vivo, hay que pensar en las consecuencias, que pueden ser irreversibles, que esas acciones pueden generar".

La consejera añade que "el 50% del territorio de esta Isla está protegido, es una cifra bastante alta, pero no solo vale con establecer categorías de protección si no se respeta la misma. Hay mucho trabajo por hacer, es evidente, pero todas las personas que viven o que visitan Tenerife deben ser consecuentes y conscientes de que el medio ambiente es un tesoro común, de todos y todas, y que de nada sirven leyes y normativas si no atendemos a ellas", indicó la consejera.



Efectos de la sequía



Uno de los efectos que más incidencia condicionan, no solo el medio ambiente sino la actividad agrícola de la Isla, es la escasez de recursos hídricos.

El Cabildo de Tenerife está culminando varias soluciones a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) y Balsas de Tenerife (Balten) para garantizar el agua de riego agrícola en la Isla, aspecto que se trató durante una reunión mantenida entre los responsables de dichas entidades y los consejeros de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla.

La situación de los recursos de riego en la isla "es un asunto que nos ocupa y en el que estamos trabajando desde hace meses para garantizar el riego a los campos de la isla durante todo el año, no solo en verano" -explican los consejeros-"y en la última reunión hemos puesto en común los detalles que ultimamos para que el riego en la zona de Trevejos, en los altos de Vilaflor y en los altos de San Miguel, así como en la Isla Baja sean una realidad". La situación en el noroeste de la Isla, asimismo, exige medidas extraordinarias.