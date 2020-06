Las aulas vuelven a enseñar

A poco más de una semana para la finalización del curso escolar, las aulas de Canarias comienzan a recibir alumnos de nuevo. Aunque de forma muy tímida, los estudiantes vuelven a recorrer los pasillos y ocupar sus pupitres, pero siempre cumpliendo las normas de seguridad que se van convirtiendo en rutina. En Tenerife, el IES El Sobradillo es uno de los pocos que recibirá alumnos esta semana y ayer inició la actividad con un reducido grupo de nueve jóvenes.

Los saludos a la puerta del instituto se sustituyeron ayer por la toma de temperatura y la entrada controlada y con distancia. El IES El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, recibió durante la mañana -y por primera vez en casi tres meses- a un grupo de alumnos en el que fue el día de la vuelta a las clases presenciales. Se trata no obstante de lecciones voluntarias y complementarias para aquellos alumnos que cursan 4º de ESO, 2º de Bachillerato y Formación Profesional (FP) y que han tenido dificultades con la docencia virtual que se instauró que la declaración del estado de alarma y el cierre de los centros educativos marzo.

El IES El Sobradillo fue uno de los pocos centros que ayer recibió de nuevo a sus alumnos, aunque en grupos reducidos. Las órdenes dictadas por el Gobierno de Canarias permitían reiniciar esta actividad desde el miércoles pero fueron pocos los centros que hicieron uso de este derecho y la Consejería de Educación estimó que, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tan solo 230 alumnos acudieron a clase ese primer día. Así , este instituto ha sido uno de los centros pioneros en la Isla y ayer volvió a recibir a sus alumnos en sus aulas, aunque de una forma muy diferente a la que estaban acostumbrados tanto profesores como alumnos.

Y es que tan solo nueve estudiantes de 4º de ESO volvieron ayer a ocupar los pupitres. Hoy, la actividad docente continúa en el IES El Sobradillo con dos grupos más de alumnos, de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, que llegarán con media hora de diferencia para evitar aglomeraciones. Además, la próxima semana está previsto que también acudan estudiantes de Formación Profesional. Este centro de la capital chicharrera cuenta con unos 700 alumnos y ha cambiado ahora su forma de funcionar para adaptarse a las nuevas circunstancias. Así, la entrada y la salida de alumnos se produjo ayer por diferentes espacios para evitar al máximo el contacto entre alumnos y profesores.

Ayer se facilitó a los alumnos información estrictamente académica. Además, se aprovechó para repartir dos tabletas a alumnos que aún no disponían de ellas y para realizar un examen de manera virtual gracias a la red wifi de la que dispone el instituto. Al igual que lo que pasará en las clases que se impartan hasta el próximo día 19, estos encuentros serán de una hora como máximo y en ellas participarán los alumnos que tengan mayores problemas en diferentes asignaturas. Además de estas reuniones en pequeño grupo, los alumnos que así lo estimen oportuno podrán solicitar tutorías individualizadas a lo largo de este tiempo. En este caso, esta posibilidad la tendrán, no solo los alumnos de los cursos terminales a los que se les ha priorizado la asistencia, sino también cualquier otro estudiante del centro.

Pilar Concepción fue la profesora de Lengua que ayer rompió el hielo en el IES El Sobradillo con las clases presenciales. Su intervención se centró en facilitar información académica al reducido grupo de alumnos y en solucionar algunos problemas de conectividad. Precisamente Sarabi Francisco recibió con ansias estos datos puesto que el próximo curso acudirá a un nuevo centro educativo por lo que necesita orientación. "En principio no tengo que volver más días, aunque es una pena porque echo de menos a mis compañeros de clase", comentó la joven después de salir cumpliendo las medidas de seguridad y distanciamiento con el resto de alumnos. Noel Rodríguez fue otro de los jóvenes que acudió ayer a clase y volverá durante la próxima semana porque necesita aclarar dudas con algunos profesores.

El equipo del IES El Sobradillo ha preparado el centro para poder recibir a los alumnos dentro de esta nueva normalidad. Para ello, ha habilitado hasta una decena de aulas en las que se puede mantener la distancia de seguridad y que están provistas de todo lo necesario para garantizar la higiene de estudiantes y profesores. Fue esta misma semana cuando el centro recibió las instrucciones finales y conoció cuáles son los requisitos para que los menores puedan volver a las aulas. Por eso, estos días aún continúan recibiendo la información por parte de los equipos educativos del instituto para saber exactamente cuántos alumnos necesitan acudir a estas clases presenciales.

En cualquier caso, el director avanzó ayer que no serán más de 30 jóvenes los que acudan al centro a lo largo de estas jornadas y aún se están conformando los grupos para ello. "Continuamos priorizando la enseñanza telemática en todos los cursos, también en el caso de los niveles terminales", reseñó el director del instituto, Francisco Santana, quien añadió que el objetivo de estas clases es que, "a pesar de las dificultades que puedan tener algunos alumnos en una asignatura en particular, puedan titular con las máximas garantías".

El director explicó que "hemos llamado a aquellos alumnos que no se han podido conectar ni practicar la docencia online; aquellos que tienen problemas con alguna asignatura en particular". No obstante, Santana afirmó que "más del 70% del alumnado ha estado conectado durante estos meses". Para ello, el instituto proveyó de una treintena de tabletas y conexiones a internet que compraron para esta ocasión para los alumnos que así lo precisaban. Así, en más de la mitad de estos casos los jóvenes han terminado conectándose a la docencia online.

Francisco Santana recordó que este año "el índice de titulados será mayor pero eso no significa que haya un aprobado general". Por eso destacó la importancia de que los profesores se encuentren de manera presencial estos días con algunos de los alumnos "para que vean que estamos con ellos y que los apoyamos".

"Por regla general, el alumnado va bastante bien este curso y, además, podrán pasar de curso aunque tengan más de dos asignaturas suspendidas, cuando antes eso no era posible", recordó el director del centro santacrucero que ha estado realizando exámenes de manera telemática a lo largo de las últimas semanas. Son los alumnos a los que peor les han ido estas pruebas y los que más problemas han tenido los que precisamente acudirán estos días a las clases de refuerzo presenciales en el instituto.

La mayor dificultad radica estos días en los alumnos de Formación Profesional, que debían empezar sus prácticas en empresas el pasado mes de marzo. "Se instauró una formación telemática pero, si hay alguna modalidad que no ha podido realizarlas a distancia, se organizarán tutorías a partir de la próxima semana para resolver dudas", explicó Santana, quien recordó que además hay asignaturas de FP eminentemente prácticas, por lo que se estudiará la posibilidad de que acudan a clases presenciales para recuperar el temario perdido durante estos meses.

Tras la prueba de fuego que tuvo lugar ayer y la organización de los encuentros de las próximas semanas, el equipo directivo del IES El Sobradillo fija ahora la mirada en el próximo curso escolar. Francisco Santana recordó que "habrá aulas que no podamos utilizar porque no se podrá garantizar su limpieza y desinfección, como son las de Informática o Tecnología. A todo eso se une un problema de organización".

Mientras el equipo piensa en cómo organizará la llegada de más alumnos el próximo curso, surge la preocupación por los pocos espacios libres con los que cuentan para disponer nuevas aulas. Aunque se trata de un centro público y la Consejería de Educación se encarga de parte de su mantenimiento, ellos tienen que hacer frente al pago del agua, por ejemplo. "Todo el dinero que nos hemos ahorrado estos meses en cosas tan sencillas como fotocopias o la factura del agua lo estamos gastando en la adquisición de materiales que garanticen la seguridad de profesores y alumnos", explicó Francisco Santana en mitad de esta nueva normalidad tan extraña aún para muchos.