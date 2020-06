Un millar de alumnos se examinarán de la EBAU en la sede del sur de Tenerife

Un millar de alumnos se examinarán por primera vez de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) en el sur de Tenerife. La crisis sanitaria ocasionada por la incidencia del coronavirus y las medidas sanitarias impuestas para evitar su propagación han obligado a la Comisión Organizadora de esta prueba a descentralizarla por primera vez, por lo que tendrá lugar en los campus de Guajara, Anchieta y Adeje. A la decisión de descentralizar la prueba se une además la de ampliar en un día el calendario de exámenes que se extenderá entre el 1 y el 4 de julio para que, así, los dos primeros días -cuando se congrega un mayor número de personas- tan solo estén en las sedes la mitad de los alumnos, que deberán acudir con sus propias mascarillas.

Los alumnos que se examinen en Adeje son todos aquellos que se encuentran matriculados en centros educativos entre el municipio de Fasnia y Santiago del Teide. En el caso de los profesores que participen en el tribunal de evaluación, también estarán circunscritos a esta división. A falta de que se cierre el plazo de matrícula para las pruebas, que se ha fijado el próximo día 23, la Comisión Organizadora de la EBAU 2020 estima que este año se examinen en Tenerife unos 5.000 jóvenes el próximo mes de julio. De ellos, unos mil lo harán en la nueva sede del sur de la Isla; otros mil corresponden a la parte norte, que se examinarán entre el campus de Guajara y de Anchieta junto con los estudiantes del área metropolitana.

Los edificios que albergarán las pruebas son, en el campus de Guajara, el Aulario General, el de Derecho y el de Económicas; en el campus de Anchieta, los edificios de Ingeniería Informática, Física Matemáticas y Farmacia y Química. Si bien en un principio se decidió que los alumnos del norte de la Isla se examinarían en el campus de Anchieta, la Comisión Organizadora estima conveniente distribuir a estos y a los del área metropolitana entre los dos campus ubicados en La Laguna para poder optimizar los recursos.

Todos estos cambios se han hecho necesarios por los estrictos protocolos sanitarios que acompañan ahora a la celebración de los exámenes. El coordinador general de la EBAU en la Universidad de La Laguna, Antonio Delgado, recuerda que la capacidad de los aulas queda restringida a una tercera parte del aforo, por lo que habrá que utilizar muchas más clases que en años anteriores. Además, las medidas de limpieza exigen que en cada sesión se usen solo la mitad de las aulas. Y es que las clases que se emplearán durante la primera sesión tendrán que ser desinfectadas pero no dará tiempo en la media hora de descanso que hay entre una prueba y otra por lo que las clases que se empleen en la primera tanda de exámenes no serán los de la segunda hora. Y todo eso, recuerda Delgado, "exige disponer de más espacio".

La idea original de la Comisión era ubicar las pruebas en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife para aunar ahí a todos los estudiantes. Y es que Delgado recuerda que en Tenerife nunca se han descentralizado las pruebas, salvo en el caso de las islas no capitalinas, donde sí se realizan exámenes de acceso a la universidad para que los estudiantes de esas zonas no tengan que viajar hasta Tenerife. En el caso del Recinto Ferial, Delgado explica que "reunía todas las características porque es un espacio muy amplio y podíamos disponer de toda la zona exterior así como de la vigilancia, pero no ha podido ser porque aún se ubica ahí un pequeño hospital de campaña".

Es por esta razón que la Comisión inició la búsqueda de otros espacios con similares características a las del Recinto Ferial pero ante la imposibilidad de encontrarlo apostaron por descentralizar los exámenes. El Coordinador General de la EBAU explica que ya contaban con la solicitud de una plataforma compuesta por directores de institutos radicados en el sur de la Isla que pedía desde hacía tiempo que se realizaran pruebas de acceso a la universidad en esa zona y, además, "contábamos con el ofrecimiento del propio alcalde de Adeje de celebrar en su municipio parte de los exámenes". Estos aspectos, unidos a la decisión tomada por la Comisión Organizadora de la EBAU para celebrar la evaluación en cuatro días, en vez de los tres habituales, condujeron a la organización a establecer tres sedes diferentes, los campus de Guajara, Anchieta y Adeje.

La cantidad de personal que colaborará en la realización de estas pruebas también será mayor en esta ocasión. "Tenemos que disponer de más profesorado suplente para labores de apoyo, también necesitamos a más personas en el servicio de limpieza, así como los de vigilancia y de administración, al contar con dos sedes más que las habituales. Todo ello supone, además, un incremento del presupuesto destinado a la organización de estas pruebas.

En años anteriores, el pago de las tasas por parte de los alumnos eran suficientes para cubrir los gastos pero este año la inversión en material sanitario para el profesorado, el personal de administración y el de seguridad supondrá un incremento por lo que la Comisión Organizadora de la EBAU ya ha solicitado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que aporte una partida para asumir el desequilibrio presupuestario que supone la celebración de estos exámenes en medio de la actual crisis sanitaria.



Nuevos métodos



A partir del próximo día 23 los alumnos conocerán las aulas exactas en las que realizarán los exámenes durante la primera semana de julio. Antonio Delgado recuerda que, desde hace algunos años, "los alumnos cuentan con una aplicación en la que pueden ver el reparto de aulas así como de sus exámenes y la hora de cada una de ellos". A toda esa información se une en esta ocasión la puerta por la accederán al aula para evitar así aglomeraciones en la entrada. Del mismo modo, el sistema de llamamiento varía para evitar que se congregue mucha gente en el exterior de las aulas.

Tradicionalmente, el alumno se dirigía al aula, se colocaba en la entrada y los profesores lo llamaban e indicaban dónde debían sentarse. Sin embargo, en esta ocasión, cada alumno accederá con tiempo al aula para que pueda sentarse y la identificación se realizará a posteriori. Para todo ello, se permitirá acceder a las clases con más tiempo que en años anteriores.

Queda ahora por resolver la manera en la que se organizará la convocatoria extraordinaria de la EBAU, que tendrá lugar el 10, 11 y 12 de septiembre. El número de alumnos que se presenta normalmente a este segundo llamamiento es notablemente inferior a la convocatoria ordinaria, y no suele superar los mil estudiantes. Eso ha conducido a que se vuelva a celebrar en tres días. Aunque aún están por determinar todos los detalles. Antonio Delgado adelanta que "aún tenemos que decidir sin mantenemos la sede del sur para esa ocasión, aunque sin duda sí que mantendremos las tres sedes dentro del campus de Guajara, cuando lo normal era que únicamente se celebrara en el Aulario General".