Julia Alcoba: "El rastreo de contactos debe ser más amplio para contener el virus"

Como jefa de la sección de Microbiología Molecular del Hospital de La Candelaria, Julia Alcoba se ha encargado desde el primer positivo en La Gomera de coordinar el diagnóstico de coronavirus. Su equipo ha trabajado a destajo para poder dar respuesta a una situación de emergencia, llegando a realizar más de 1.800 PCR en un día. Hoy, en un ambiente más distendido, analiza lo que la ciencia conoce hasta el momento sobre el SARS-CoV-2.

Una vez finalizada esta primera ola nos encontramos en un limbo. Algunos investigadores hablan de una segunda ola, mientras otros la descartan. Teniendo en cuenta lo que sabemos a día de hoy del virus, ¿qué podemos esperar de él?

No tengo ni idea de lo que va a pasar. No estoy convencida ni de que vaya a haber una segunda ola, ni de que no la vaya a haber. Depende mucho del comportamiento de la gente y de la capacidad de transmisibilidad del virus. Seguimos viendo que cuando hay aglomeraciones de gente se producen minibrotes, así que todo va a depender de cómo hagamos la desescalada.

La inmunidad nos trae de cabeza y en Canarias ha resultado ser muy baja. ¿Qué podemos esperar en el caso de que se produjera una segunda ola?

Si ocurriera una segunda oleada nos pillará como en la primera. Estamos hablando de que tenemos una inmunidad muy pequeña y no sabemos si dentro de tres meses el contador se pondrá a cero. En cualquier caso y como mínimo se mantendrá la que hay ahora. Por eso creo que hasta que se cree una vacuna vamos a vivir en este impasse.

¿Nos acostumbraremos a este continuo ir y volver?

Tendremos que hacerlo hasta que haya vacuna. A menos que se produzca un milagro y de la misma manera que apareció, se vaya.

¿Y hay posibilidad de que el virus se atenúe?

Yo, tal y como ha evolucionado, no lo veo. Que sea estacional todavía está por demostrar. Debemos tener en cuenta que ha vivido en estaciones distintas, ahora mismo está en el hemisferio norte y sur sobreviviendo al mismo tiempo. La gripe nunca convive en ambos hemisferios.

¿Qué sabemos ahora del virus que no conocíamos a principio de marzo?

Ahora tenemos muchísimas secuencias del virus y sabemos cómo tratar al paciente mucho mejor. Hemos dado palos de ciego con fármacos que parecían que sí funcionaban pero que, a la hora de la verdad, hemos comprobado que sus efectos secundarios provocan que la enfermedad evolucione peor, como la cloroquina. Del virus conocemos más cosas, pero realmente nos falta algo por conocer respecto a su transmisibilidad. Aún no entendemos por qué hay diferencias tan notables de unas poblaciones a otras.

¿Hay algo más que desconozcamos?

Lo que más desconocemos es la virología básica del virus. No sabemos cómo entra, cómo se disemina tan rápidamente ni por qué tiene esa capacidad de adaptación a medios acelulares. Hasta ahora hemos asociado la supervivencia de los virus a las células, es decir, que sin células no vive. Pero el SARS-CoV-2 es capaz de vivir en entornos acelulares durante días. Acabaremos por conocer estos detalles, pero desde luego en España nos falta ese punto de investigación.

Muchos de los estudios financiados en nuestro país están orientados a ciencia aplicable a corto plazo como un tratamiento, una mejora diagnóstica o la vacuna, ¿echa en falta una apuesta mayor por ciencia básica en nuestro país?

Han dado algunos proyectos para el estudio de la secuencia del virus, pero es cierto que en España se está cultivando el virus en muy pocos lugares y esa información es básica. Tenemos un déficit muy grande en nuestro país. Con otros virus, el objetivo estándar suele ser cultivarlo de inmediato. La PCR está bien, pero si tienes el respaldo del cultivo viral eres capaz de saber si un paciente infecta aunque dé negativo. Esto también nos ayudaría a saber qué hacer cuando el paciente continúa dando positivo hasta el infinito.

¿Es la dinámica viral del SARS-CoV-2 inusual?

Yo no había visto nada parecido a la capacidad infecciosa de este virus. Hay diferencias entre unas regiones y otras, y buscamos explicaciones pero cuando encuentras una, abres el arco de mira, miras lo que ocurre en otros países y se desmonta.

En los últimos días en Canarias se han detectado muchos pacientes asintomáticos. Sobre ellos pesa aún mucha incertidumbre, especialmente en relación a su capacidad de contagio.

Ahora mismo, lo que hay que hacer a cualquier asintomático detectado es un rastreo de contactos más amplio si queremos contener el virus de verdad. Esa medida es inapelable. A cualquier paciente diagnosticado tienes que hacerle un estudio de contactos extenso y acotarlo, como hicieron en Wuhan. Allí, cuando parecía que todo estaba bajo control, detectaron un pequeño brote y testaron a 11 millones de personas en dos días. Eso les permitió localizar exactamente el punto donde estaba el brote. Por tanto, creo que hay que dejar de analizar tan minuciosamente los casos y estudiar masivamente todos los que estén a su alrededor para llegar antes.

¿Cómo puede ser que en marzo haya habido un boom de coronavirus cuando el virus lleva circulando desde diciembre?

Hay varios factores. Uno es la transmisibilidad del virus, que seguimos sin conocer, y la otra es que si los buscas, los encuentras. No nos podemos creer que Tenerife tenga el doble de casos que Gran Canaria porque estamos más envejecidos. No, es porque se buscaron más, no hay otra razón.

Y no puede ser que, al tratarse de un virus nuevo, ¿al principio fuera más explosivo?

Este virus no es un virus nuevo. Se diagnosticó en murciélagos por investigadores en China durante los años del MERS (2012) y SARS (2003). La secuencia de este coronavirus está publicada desde aquel entonces. Este coronavirus ya estaba en murciélagos años atrás y el salto a la especie humano es complicado pero no sabemos el tiempo que lleva dándose.