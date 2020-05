Fallece por coronavirus tras haber dado negativo en un test rápido

Una de las dudas que sobrevolaron al comité de gestión de la crisis sanitaria en España fue el uso de test serológicos, los mal llamados test rápidos, para detectar la presencia de anticuerpos en los pacientes que hayan sido asintomáticos de la Covid-19. Tras un mes en el que varias comunidades autónomas ordenaron a su realización, el Gobierno ha dejado de tenerlos en cuenta por su elevado número de falsos positivos, hecho que queda demostrado con una noticia que nos llega desde Venezuela.

Una mujer de 56 años ha fallecido en las últimas horas en Venezuela como consecuencia de la Covid-19 después de haber dado falso negativo en uno de estos test rápidos. Parece ser que como la enfermedad había sido contraída recientemente, su cuerpo aún no había generado anticuerpos por lo que no fueron reconocidos; esto, con una prueba PCR, no habría ocurrido.

La paciente, con patologías previas (asma, hipertensión y diabetes), empeoró tras su ingreso, donde ya se le realizó una prueba PCR y si dio positivo. Eso sí, este resultado se conoció una vez murió. Por esta razón, el Gobierno de España no recomienda el uso de test rápidos, más que a aquellos colectivos que lo requieran por motivo de la inmediatez.