Educación aplaza hasta el miércoles la vuelta al 'cole'

La Consejería de Educación retrasa hasta el próximo miércoles la apertura de los centros educativos en Canarias. Los sindicatos del sector conocieron ayer las novedades de la orden con la que está trabajando el nuevo consejero José Antonio Valbuena para la desescalada educativa en el Archipiélago, y valoraron de manera positiva el rumbo que está tomando la toma de decisiones durante la última semana. La reapertura estaba prevista para este lunes pero la anterior consejera María José Guerra -quien dimitió el lunes de su cargo- fue incapaz de llegar a un acuerdo con la comunidad educativa, lo que ha impedido que los centros vuelvan a reabrir, a pesar de que la totalidad de la comunidad autónoma se encuentra en la fase 2 de desescalada desde hace una semana.

Esta nueva fecha se dio a conocer ayer en el transcurso de una mesa sectorial de Educación que por primera vez contó con la presencia del nuevo consejero José Antonio Valbuena. La orden presentada incluye que los centros no podrán abrir antes del 3 de junio, aunque se trata de una previsión ya que este documento tendrá que ser modificado con las aportaciones que los sindicatos hagan a partir de ahora y publicada posteriormente para que tenga carácter oficial. El documento indica que la atención presencial en lo que resta de curso debe estar dirigida exclusivamente a los estudiantes que cursen niveles que suponen la finalización de etapa conducentes a titulación, es decir, 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato. En cualquier caso, la asistencia será voluntaria, por lo que no acudir a los centros para estas actividades de refuerzo y recuperación no tendrá consecuencias negativas en las decisiones de promoción o titulación.

En cualquier caso, la Consejería de Educación dejó claro ayer que rectificaba su decisión -hecha pública el pasado fin de semana- con respecto a la responsabilidad de los equipos directivos, que no tendrán que tomar decisiones que están más allá de sus competencias. Así, el nuevo documento propuesto ante los sindicatos reza que "los equipos directivos planificarán la incorporación del alumnado y adoptarán las decisiones con el asesoramiento de la Inspección Educativa". Para ello, los centros tendrán que dirigirse a los correos electrónicos y servicios de la inspección, que serán los encargados de responder todas sus dudas.

El plan para la desescalada educativa en Canarias afectará con su aprobación a todos los centros de carácter público. Además, los centros privados no concertados tendrán que cumplir estas instrucciones aunque adecuándolas a sus circunstancias. A pesar de que estas instrucciones indican que "todos los centros continuarán con la formación a distancia y telemática", añaden que, "en las enseñanzas que requieran el desarrollo de actividades presenciales, el alumnado acudirá a las convocatorias con las medidas de seguridad e higiene definidas".

En cualquier caso, la atención del alumnado se llevará a cabo en dos modalidades. La de asesoramiento y orientación presencial se realizará de manera individual y con cita previa, mientras que la de refuerzo educativo tendrá lugar en grupos reducidos de hasta diez alumnos. Para todo ello, la Consejería de Educación destaca la necesidad de que los centros adecuen los espacios y materiales que vayan a ser utilizados durante la reapertura; y solo podrán utilizarse aquellos que hayan sido acondicionados previamente.

En el caso de los centros de Educación Infantil, la orden de Valbuena hereda la propuesta de Guerra. Así, los centros que imparten la educación para niños de 0 a 3 años se regirán por instrucciones específicas que aún no se han dado a conocer, mientras que el alumnado de 3 a 6 años no se reincorporará este curso.

En lo que respecta a la protección del personal docente y no docente, la Consejería indica que "corresponde a la dirección de cada centro dirigir y coordinar" el proceso de reincorporación. No obstante, recuerda que la Dirección General de Personal y la Secretaría General Técnica han remitido a los centros un cuestionario para determinar qué trabajadores se encuentran en el grupo de riesgo, y que dará a conocer los resultados en los próximos días.



Repercusiones



Anpe Canarias valoró ayer de forma positiva la prudencia del nuevo plan de desescalada educativa propuesto por la Consejería de Educación y destacó que haya priorizado la seguridad de toda la comunidad educativa a la hora de redactar el documento y que solo plantee la docencia presencial en casos excepcionales en las escasas semanas que quedan de curso. El presidente del sindicato, Pedro Crespo, explicó que "el nuevo documento significa un avance considerable con respecto a la situación de inseguridad en la que se encontraba el sistema educativo canario ya que se centra en atender al alumnado con más dificultades con garantías de seguridad y en planificar el próximo curso de la forma adecuada".

La Federación de Enseñanza de CCOO valoró el esfuerzo realizado por el nuevo consejero de Educación para "disponer cuanto antes de unas instrucciones de finalización del curso escolar que consideramos totalmente imprescindibles". "Agradecemos la comprensión de la labor docente y de la importancia del diálogo, la negociación colectiva y el consenso", indicó el colectivo. Por último, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) destacó que el nuevo consejero descartara obligar al profesorado a retomar la actividad educativa presencial, así como que se darán instrucciones claras y precisas a los equipos directivos.