Las sedes de la EBAU en Tenerife, en función de la zona del alumnado

Las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que se celebrarán del 1 al 4 de julio en Canarias, afinan detalles en este 2020 tras la incertidumbre causada por la pandemia de la Covid-19.

Si el pasado martes la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) confirmó sus sedes y pormenores, la Universidad de La Laguna (ULL) sigue sus pasos y anuncia que el alumnado tinerfeño de segundo de bachiller que quiera acceder a la universidad para el curso 2020/21 dispondrá de dos sedes diferentes.

Tal y como anunció este diario el pasado día 20. tres campus albergarán las pruebas para brindar las máximas garantías de seguridad al alumnado. El Campus de Adeje acogerá la Selectividad para los estudiantes del sur de la Isla; Guajara albergará a los del área metropolitana; y Anchieta abrirán sus puertas para los educandos del Norte. Así lo ha anunciado este viernes Rosa Aguilar, rectora de la ULL, en los micrófonos de Radio Marca Tenerife.

En principio, el alumnado de las islas no capitalinas (La Palma, La Gomera y El Hierro), tras estudiar la posibilidad de abrir las aulas de varios institutos para tal fin, podrían repetir en las sedes habituales. No obstante, en la prescripción no estaba especificado.

Entre los pormenores ya anunciados, cabe recordar que las pruebas tendrán un día más, cuatro en vez de tres, lo que permitirá que la fase general se divida en dos grupos, se indica en un comunicado.

El modelo de examen también se modifica ya que se pasa de dos opciones a elegir una, a una sola opción con mayor número de preguntas para elección, con lo que se asegura que los estudiantes puedan desarrollar con mayor facilidad los temas más trabajados.