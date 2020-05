Los juzgados retoman la actividad entre críticas por falta de medios de seguridad

Los sindicatos Intersindical Cancaria (IC) y UGT aseguran que el 60 por ciento de la plantilla de funcionarios y empleados públicos de la Administración de Justicia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se incorporaron el pasado martes a sus puestos, pero, con anterioridad, no se habían adoptado las medidas de prevención adecuadas para prevenir el contagio del Covid-19 en la mayoría de los juzgados. El portavoz de IC, David Ortuño, explicó que, desde el día 26 de mayo, "hay problemas porque los órganos judiciales no estaban preparados para la reincorporación de más personal, ya que carecían, por ejemplo, de mamparas o no se había fijado la distancia de seguridad de dos metros entre cada trabajador". En caso contrario, debería dotarse de mascarillas al personal, o bien establecer turnos de mañana y de tarde, apunta Ortuño.

Hasta la jornada de ayer, tales requisitos para evitar la expansión de la pandemia solo se habían aplicado a los juzgados de guardia y los especializados en violencia sobre la mujer; es decir, aquellos cuya actividad se ha mantenido con más intensidad durante el estado de alarma, que se decretó el 14 de marzo. Según David Ortuño, las deficiencias fueron reconocidas hasta por representantes de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario en el transcurso de la reunión del Comité de Salud y Seguridad Laboral celebrada el pasado martes.



Jurisdicción social



El representante de UGT en el ámbito de la Justicia en la comunidad autónoma, Gregorio Pérez, manifestó que anteayer y ayer se estaban colocando mamparas en los juzgados de la Jurisdicción Social, situados en los bajos del edificio Filadelfia, en la avenida Tres de Mayo de la capital tinerfeña. Según Pérez, el retraso en la adopción de esta medida se debió a "problemas con el suministro de material".

Las mamparas se van a instalar en mostradores y mesas para separar a los trabajadores de los usuarios de los juzgados, pero también para "aislar" a aquellos funcionarios que no puedan estar separados entre sí dos metros. Para el portavoz de UGT Canarias, el suministro de elementos como mascarillas y guantes está garantizado. En cualquier caso, cuando se agoten en un determinado departamento, la Dirección General ha establecido un correo electrónico para que los empleados soliciten su reposición lo antes posible.



Un documento de medidas



Intersindical Canaria quiere saber cómo se van a regular los aforos o la presencia en las salas de vistas. "Hoy se espera que esté definido un documento" en el que se establecerán las diferentes medidas que deben aplicarse de forma consensuada, indican los representantes de dichas organizaciones sindicales. Para Ortuño, otras preocupaciones se deben a la falta de suficientes equipos de protección individual o qué acciones se adoptan con los trabajadores que salen a entregar notificaciones en la calle.

El portavoz de IC recuerda que los usuarios de los juzgados pueden ir a la sala de vistas o a realizar a algún trámite en las dependencias de cada juzgado. "Si en las primeras dos fases ha habido problemas, cuando llegue la tercera puede haber más y se puede agravar la situación", indica. "Vamos a seguir exigiendo que se cumpla con las medidas preventivas planteadas por las autoridades sanitarias y por el Ministerio de Justicia", señala.

David Ortuño y Gregorio Pérez también demandan que se les hagan test a todos los funcionarios y empleados públicos de la Administración de Justicia y que este proceso sea asumido por el Gobierno canario a través de su entidad de prevención.



Jueces y magistrados



Recuerdan los portavoces de Intersindical Canaria y UGT que la realización de test ya ha sido aprobada por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para jueces y magistrados. Según David Ortuño, "la exposición es la misma para todos". Gregorio Pérez indica que con la fase 2 y el 60 por ciento de la plantilla incorporado no es necesario todavía aplicar turnos de tarde, pero es probable que sí se adopte tal medida de organización laboral si se implanta la fase 3.