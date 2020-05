La ULL prepara la incorporación de su plantilla pero prioriza el teletrabajo

La Universidad de La Laguna (ULL) acaba de hacer público el documento en el que da los primeros pasos hacia la vuelta a la presencialidad de sus trabajadores y que ha sido suscrito por todos los órganos de representación de los empleados públicos de la institución académica. Se trata de un marco general para garantizar la reincorporación gradual y asimétrica del personal de la institución docente a los centros de trabajo de manera presencial, teniendo en cuenta la estructura de cada servicio y la adaptación de las medidas a la evolución de la crisis sanitaria, pero dando mucha relevancia al teletrabajo.

Se ha definido un calendario de incorporación progresiva que establece la próxima semana para aquellos servicios que se orienten a los usuarios (secretarías, registro, bibliotecas para préstamo, atención telefónica,..). A partir del 8 de junio se prevé que los edificios permanezcan abiertos y el profesorado pueda acceder a sus despachos para realizar labores de investigación; igualmente abrirán los laboratorios y se producirá el acceso gradual del Personal de Administración y Servicios (PAS) a la actividad presencial.

Durante la vigencia de este acuerdo, que pretende extenderse hasta mitad de septiembre, las modalidades de trabajo serán pues presencial, teletrabajo o una combinación de ambas, en consonancia con las fases definidas en el plan para la transición hacia una nueva normalidad del Gobierno. Así, la ULL establecerá las medidas oportunas, definidas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, para garantizar la seguridad y salud del personal de la institución, al tiempo que reforzará el Servicio de Prevención de la institución académica, reza el documento.

Se priorizará, mientras no se restablezca la normalidad sanitaria, la prestación del trabajo en la modalidad de teletrabajo, respetando los principios de corresponsabilidad e igualdad de trato. A partir de la finalización de toda la desescalada, salvo recomendaciones de las autoridades sanitarias, la prestación del servicio será preferentemente presencial, excepto para las actividades de docencia, de tutorías y de evaluación, que seguirán siendo telemáticas mientras siga vigente el presente acuerdo.

En todo caso, se priorizará el trabajo en modalidad de teletrabajo para el personal perteneciente a los colectivos definidos en cada momento por el Ministerio de Sanidad como personal especialmente sensible al Covid-19. Igualmente, se priorizará el trabajo a distancia para los que tengan a su cargo personas menores de 14 años o mayores dependientes y se vean afectadas por el cierre de centros educativos o de mayores.

La ULL desarrollará un reglamento de organización y funcionamiento de las modalidades de teletrabajo, conjuntamente con los representantes del personal de acuerdo con lo legalmente previsto para cada colectivo, que regule la prestación laboral en esta modalidad, en previsión de que la situación actual pueda prorrogarse en el tiempo o se produzcan rebrotes de la pandemia.

No podrá incorporarse al trabajo, en ninguna de las modalidades descritas en este acuerdo, el personal que se encuentre en situación de incapacidad temporal por el Covid- 19, tenga o haya tenido sintomatología reciente relacionada con el citado virus o haya estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. Se determina igualmente que el personal perteneciente a los colectivos definidos en cada momento por el Ministerio de Sanidad como personal especialmente sensible no se incorporará, en su caso, hasta la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad del Gobierno.

Se indica igualmente que, para una adecuada organización del trabajo presencial, los responsables de los servicios o unidades deberán realizar un documento en el que conste la naturaleza de las funciones, ubicación en el centro de trabajo, grado de accesibilidad del centro de trabajo para las personas con discapacidad y necesidad de uso de aplicaciones informáticas o cualquier otro tipo de herramientas no disponibles a distancia.

En el protocolo, que se negociará con los representantes de los trabajadores para los diferentes servicios, se indicará el personal que desarrollará actividad presencial, así como el calendario de apertura de los edificios y de los diferentes servicios. En aquellos servicios donde sea necesaria realizar atención al público se deberá priorizar la atención telefónica o telemática. Para el caso de atención presencial será precisa la cita previa, se limitará el aforo y se adoptarán las medidas necesarias.

Conjuntamente con los representantes del personal de la ULL, se podrá flexibilizar la jornada laboral para evitar cualquier riesgo para la salud, estableciéndose un acceso escalonado a las instalaciones. Las reuniones, con carácter general, se celebrarán mediante videoconferencia, evitándose en lo posible los encuentros presenciales o que impliquen un desplazamiento de los trabajadores. No se podrá asistir a reuniones fuera del centro de trabajo, salvo por causas excepcionales y justificadas, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad en función de cada fase.

El mismo documento indica que los viajes de trabajo se suspenden, mientras se puedan solucionar mediante llamada o videoconferencia y solo será posible su realización por causas debidamente justificadas. También se señala que las unidades responsables de la organización de cursos y actividades formativas desarrollarán, con carácter prioritario, su actividad mediante medios telemáticos.