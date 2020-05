Canarias reduce en un 70% sus casos activos de Covid-19 en tan solo un mes

Canarias ha reducido en un 70% sus casos activos en tan solo un mes. La velocidad con la que se han dado las nuevas altas en el último mes -especialmente acuciante en las últimas dos semanas- acompañada del hecho de que tan solo se han sumado 157 casos positivos a la estadística en este tiempo, se ha manifestado en un importante descenso de la curva epidémica que anoche se cerró con 296 casos activos por coronavirus, 662 menos que el 27 de abril.

La de ayer fue la jornada desde que empezó la pandemia en la que más descendió el número de casos activos, un 10,8%. La que le sigue fue la del pasado 25 de mayo, cuando la curva experimentó un descenso del 10,7%. Estos casos activos se encuentran en su práctica totalidad (80%) en Tenerife. Concretamente, 237 personas permanecen en cuarentena u hospitalizadas en la isla, de estos últimos 25 están en planta y 5 -4 menos que ayer- ingresados en UCI.

Con respecto al resto de islas, Gran Canaria cuenta con 48 casos, 7 de ellos ingresados en planta hospitalaria; La Palma cuenta con 6 casos activos (dos menos que el día anterior), todos guardando cuarentena en sus hogares; Lanzarote tiene tres casos activos, de los que uno está en UCI y otro en planta; y Fuerteventura cuenta con dos casos activos. En esta isla ayer se dio de alta al último paciente que permanecía ingresado en UCI, y que llevaba más de un mes en ella. Todavía tendrá que permanecer unos días más en el centro para recuperarse totalmente, pero ya está libre de coronavirus.

Seis casos nuevos, dos muertos. En el día de ayer, la Consejería de Sanidad constató 6 casos nuevos de coronavirus en el Archipiélago, que ya suman un total de 2.335. Además, se dio constancia de dos nuevos fallecimientos en las Islas, llegando a 160. Este número aún se encuentra por debajo de lo que describe el Ministerio de Sanidad, que ayer contabilizó 151 fallecimentos en Canarias. Esta diferencia se debe a un cambio de criterio epidemiélogico del Ministerio de Sanidad que Canarias aún no ha integrado. Según la Consejería de Sanidad hasta que no se tenga certeza de quiénes son esas personas y se pueda estudiar si son o no casos Covid-19, no se eliminarán de la estadística oficial de Canarias.

El 20% se diagnostica al inicio de síntomas. De los 59 casos constatados en los últimos 14 días en el Archipiélago, 12 se pudieron diagnosticar en el momento del inicio de síntomas. Es decir, el 20%. Sin embargo, de los 26 constatados los últimos siete días, solo 3 habían empezado síntomas cuando fueron diagnosticados.

Sanidad realiza un cribado a la policía palmera. Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en La Palma comenzaron a someterse estos días al control de cribado para detección del coronavirus a través de la realización de pruebas PCR, realizadas por el equipo Coronahado palmero. Se trata de unos 150 agentes del Instituto Benemérito y otro medio centenar de miembros de la Policía Nacional, que prestan sus servicios en la Isla. Tras los procesos de cribado realizados a los 600 mayores residentes en centros sociosanitarios y otros 600 PCR al personal que los atiende, se realizó el estudio entre los 1.500 sanitarios palmeros, llegando la hora a este tercer grupo de profesionales que prestan sus servicios en primera línea. La acción de cribado se desarrolla en el marco del programa habilitado por la propia Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para el control de los sectores esenciales en la lucha contra la COVID-19. Así, en la última jornada se realizaron 57 test, correspondientes a este proceso y a preoperatorios del Hospital General de La Palma, no detectándose positivos.

Medio mes sin detectar un caso en La Palma. De esta manera, La Palma cumple medio mes sin detectar ningún caso de Covid-19, manteniéndose en doce el número de personas afectadas en la Isla, todos ellos en estado asintomático y que permanecen confinados en casa bajo vigilancia médica. De los casos activos, siete son de Santa Cruz de La Palma, dos en Los Llanos de Aridane, uno en El Paso, uno en Breña Alta y uno en Breña Baja. Las altas son 77, los fallecidos seis y el total de casos acumulados suman 95.

Más de 84.000 consultas telefónicas. El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) ha atendido un total de 84.216 consultas médicas telefónicas desde que pusiera en marcha esta medida el día 16 de marzo para evitar la propagación del coronavirus Covid-19, 25.890 se realizaron en marzo, 35.785 en abril y 22.541 en este mes de mayo. Concretamente se han realizado 50.538 consultas médicas por teléfono en el HUC, 30.604 en los CAEs y 3.074 en las Unidades de Salud Mental. Hay que tener en cuenta que además se han realizado también consultas telefónicas en el ámbito de Enfermería.