Cabrera se queda porque "ha cambiado la situación" tras la dimisión de Guerra

El director general de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Gregorio Cabrera, quien presentó el pasado domingo su dimisión por desacuerdos con la gestión que ha llevado a cabo la Consejería durante la crisis del coronavirus, continúa en el desempeño de su labor "a toda máquina, para superar la situación en la que estamos", junto al nuevo consejero del área, José Antonio Valbuena.

La decisión de Cabrera, que se produjo apenas un día antes de la dimisión de la ya exconsejera de Educación, María José Guerra, no se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), requisito que, tras conocer la intención de Cabrera, el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, destacó ante los medios de comunicación como imprescindible para formalizar una dimisión. Cabrera explicó que "quien cesa es el presidente", por lo que él sigue trabajando "con absoluta normalidad" en su puesto de trabajo y asegura que ahí seguirá "hasta que el presidente o el consejero consideren".

Horas después del anuncio de dimisión de Cabrera, Guerra renunció a su cargo. Por esto, el director general de Ordenación considera que él dimitió en un contexto que se ha visto modificado, ya que ha "ha cambiado la situación y la estructura". "Cuando alguien dimite es consecuente a su decisión, lo que no implica que la lleve a cabo, si quien toma las decisiones considera que lo sigue necesitando durante el tiempo que sea, que puede ser una semana o el curso completo", aclaró Cabrera.

La intención del director general era abandonar su cargo hace meses pero, según explicó tras presentar su dimisión, se le había pedido que se quedase en su puesto hasta que terminara julio. "Si se me necesita en estos momentos para que continúe trabajando en Ordenación, que es un área muy compleja, lo hago y con el mismo entusiasmo de siempre", expuso el alto cargo de la Consejería, quien reconoce que su vida está ligada a la Educación, puesto que él es inspector y, en otros mandatos, ha ocupado diferentes cargos como el de jefe de gabinete de la Viceconsejería en la etapa del socialista Miguel Pérez como consejero o el de asesor del equipo de Coalición Canaria en la legislatura anterior.

El fin de semana pasado Cabrera hizo llegar a la entonces consejera de Educación una carta en la que destacaba que el desencuentro con la estrategia seguida por la Consejería para organizar la desescalada educativa "ha llegado a un punto de no retorno", a raíz de las instrucciones no consensuadas que, en forma de orden, dejan en manos de la voluntad personal de cada profesor o profesora llevar a efecto o no la respuesta educativa prevista para los cursos que finalizan etapa educativa, es decir, sexto de Primaria, cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato.



Hasta la normalidad



Esta orden ya está en manos del consejero interino, quien se comprometió ayer a tenerla terminada antes de que finalice esta semana.

Valbuena, que ocupa el cargo desde hace apenas dos jornadas y también es el responsable de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, continuará al frente de Educación, al menos, hasta que se recupere una situación de normalidad, según explicó ayer el presidente del Gobierno de Canarias. Quien también señaló que anunciará el nombramiento de la persona que ocupará de forma definitiva las consejerías de Educación y Sanidad cuando llegue su momento y, entre tanto, Valbuena y Julio Pérez "están haciendo un magnífico trabajo", en una situación difícil para la desescalada en ambas áreas.