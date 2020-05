Intentan agredir a un reportero de La Sexta en una playa de San Sebastián

Ayer el periodista de La Sexta, Miguel Ángel Ambrosio fue agredido por un hombre cuando estaba informando sobre el terreno en la playa de La Concha en San Sebastián. El reportero fue junto a un cámara a grabar las imágenes de abarrotamiento de la zona. Muchas personas estaban allí congregadas para darse un baño y disfrutar del día de calor.



Actualmente las playas están cerradas al público y nadie puede ir a bañarse, esto es debido a las restricciones que el gobierno ha impuesto con el estado de alarma. Cuando el periodista comenzó a hablar por un walkie talkie se pudo escuchar y ver como un hombre con un palo se acercaba a el y le espectaba que se largara de allí que era un "hijo de puta".



El momento se volvió tenso y Miguel Ángel declaró "Tenemos aquí a un intelectual que con no muy buenas formas está haciendo que me vaya. Aunque me tenga que ir os sigo contando". En un momento dado el cámara baja la cámara y corre en ayuda de su compañero que se encuentra discutiendo con el individuo. Al final logra quitar el palo y abandonan la playa.





Agresión en directo a un reportero de la Sexta en la playa de Donostia. pic.twitter.com/C3bXpWW5FU — Dr White ?? (@PredicadorCrew) May 27, 2020