Dimite María José Guerra, consejera de Educación

María José Guerra ha presentado, a primera hora de este lunes, su dimisión como consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Le sustituirá en el cargo José Antonio Valbuena

La marcha de Guerra llega horas después de la dimisión de Gregorio Cabrera como director general de Innovación, Ordenación y Calidad Educativa. El alto cargo dejó el departamento, según explicó a sus colaboradores al anunciar su salida, "por el desencuentro con la estrategia asumida por el equipo director de la Consejería de Educación y Universidades ha llegado a un punto de no retorno, a raíz de las instrucciones no consensuadas que en forma de Orden dejan en manos de la voluntad personal de cada profesor o profesora llevar a efecto o no la respuesta educativa prevista para los cursos de 6° de Primaria, 4° de ESO y 2° Bachillerato al mismo tiempo que traslada a las directivas toda la responsabilidad en la toma de decisiones".

Padres y madres de alumnos y sindicatos habían pedido la dimisión de María José Guerra y su equipo en Educación durante las últimas 48 horas por lo que consideraban una gestión caótica de la desescalada y el cierre del presente curso.