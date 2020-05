Aulas aptas para la nueva era

Tenerife entra hoy en la segunda fase de la desescalada y lo hace abriendo la posibilidad a los centros escolares de ofrecer clases de refuerzo para aquellos alumnos que cursan 4º de ESO y 2º de Bachillerato. La mayoría de los institutos de la Isla se encuentran culminando sus procesos de desinfección pero tardarán aún en ofrecer servicios a sus alumnos ante la falta de protocolos específicos por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Los centros educativos que así los deseen pueden desde hoy comenzar a dar clases de refuerzo voluntarias a los alumnos de cursos terminales, como 4º de ESO o 2º de Bachillerato. Son pocos los institutos que van a hacer uso de ese privilegio en el día de hoy pero sí que irán implementando medidas progresivas de apertura durante las próximas semanas. La entrada en la fase dos de desescalada permite a los centros volver a recibir a sus alumnos en pequeños grupos aunque en la mayoría de los casos se ha optado por establecer encuentros privados con cita previa entre profesor y alumno para garantizar así las medidas de seguridad sanitaria establecidas.

A pesar de que desde hoy ya es posible que abran los centros para dar clases de refuerzo lo cierto es que esta semana serán prácticamente nulos los que reinicien la actividad en el caso de Tenerife. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias recuerda que fue la pasada semana cuando el Ministerio de Sanidad remitió a las comunidades autónomas las instrucciones sanitarias para el reinicio de la actividad -que depende de cada región y no es una decisión que se tome desde el Gobierno de España- y es ahora cuando los gobiernos autonómicos están elaborando los protocolos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria dentro de la comunidad educativa. En este sentido, Educación ya hizo público la pasada semana un documento para la prevención e higiene frente al coronavirus como anticipo a la preparación de la reapertura parcial autorizada de los centros educativos para la fase 2 pero aún queda conocer el protocolo final que se hará público en los próximos días.

En cuanto al próximo curso, muchos centros ya tienen la vista puesta en cómo serán las clases durante la nueva normalidad pero poco se sabe a ciencia cierta, más allá del anuncio que realizó la ministra de Educación, Isabel Celaá, hace unas semanas adelantando que solo la mitad del alumnado se reincorporará de manera presencial durante las primeras semanas del curso. No obstante, la Consejería de Educación recuerda que esta vuelta será en todo caso en septiembre, y no en octubre, tal y como anunciaron algunos sindicatos canarios hace unas semanas.



Actividad dentro de los centros

Las puertas de los centros escolares permanecen cerradas pero la actividad va aumentando poco a poco en el interior de estos edificios para tener todo listo para la reapertura. Más de 1.800 alumnos y 128 profesores se preparan para regresar al IES La Laboral, con sus más 40.000 metros cuadrados de infraestructuras. Las increíbles dimensiones de este instituto lagunero, donde no solo se imparte la ESO y Bachillerato, sino también ciclos formativos y enseñanzas deportivas, han hecho necesario un mantenimiento continuo, aún en los momentos más estrictos del confinamiento.

Sin embargo, el centro no tiene previsto retomar las clases de refuerzo voluntarias este curso, a pesar de la posibilidad que se abre ahora con la entrada en la segunda fase de la desescalada. El director de La Laboral, Fernando González, afirma que "no lo tenemos previsto porque no creemos que haya necesidad de ello. Contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten estar cerca de los alumnos y de nuestros compañeros de trabajo y, si detectamos algún problema puntual con uno de los estudiantes, haremos encuentros privados en el instituto con cada uno de ellos y con cita previa". Este servicio que sustituye a las clases de refuerzo presenciales se ofrecerá únicamente a los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato en próximas semanas.



Cita previa

Con cita previa también tendrán que acudir todas aquellas personas que deseen solicitar una plaza en el centro para el próximo curso y no puedan afrontar el proceso de manera telemática. No obstante, el director avanza que habrá que pensar en un nuevo protocolo para cuando se abra el plazo de matrícula puesto que este procedimiento conllevaba hasta ahora el empleo de documentos en papel, y ese detalle tendrá que modificarse para garantizar la seguridad sanitaria.

Son unas 15 personas las que acuden a trabajar diariamente al IES La Laboral, ahora que el confinamiento se ha relajado. Parte del equipo directivo acompaña a los trabajadores de administración y al personal de mantenimiento. La actividad docente telemática se compagina con la instalación de los elementos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria. Estos días se procede a instalar la señalética necesaria que indica las distancias de seguridad que han de mantenerse, así como la entrega de geles desinfectantes a los diferentes departamentos. El objetivo es acondicionar el tránsito de personas en las zonas comunes del edificio y establecer los puntos de espera. El director adelantó que el uso de mascarillas será obligatorio y el centro las entregará a todas aquellas personas que no dispongan de una en la entrada.

A pesar de que el equipo de limpieza de este centro normalmente está compuesto por unas 25 personas, son unas 12 las que se han encargado del mantenimiento del espacio durante la cuarentena. No obstante, todos los que trabajan estos días lo hacen de manera voluntaria. La limpieza siempre ha sido una de las principales tareas de este grupo que, sin embargo, ha tenido ahora que establecer nuevas prioridades. De este modo, los pomos de las puertas, las barandillas de las escaleras y los teclados de las aulas informáticas se han convertido en algunos de los lugares que obligan a tomar mayores precauciones con productos específicos, cumpliendo así con el plan establecido por el servicio de prevención de riesgos laborales. Todas estas labores se han unido además a las necesarias debido al largo tiempo que ha permanecido el centro cerrado y que obligan ahora a garantizar el buen estado de las zonas comunes y los sistemas eléctricos y de saneamiento y el mantenimiento de las instalaciones.



La zona con más cambios

La zona de administración es una de las que congrega más cambios con el objetivo de encarar esta nueva normalidad. Allí ya trabajan de manera física la mayoría de los empleados, sobre todo ahora que se han abierto los plazos de admisión de cara al próximo curso. En el departamento de administración se han instalado mamparas y dispensadores de hidrogel, se mantiene ventilado el espacio, se trabaja con mascarillas y todo se hace de manera telemática, reduciendo al máximo el uso de documentos en papel.

Fernando González explica que las nuevas tecnologías "ya eran una herramienta potente en el centro antes de que fuera necesario comenzar con el teletrabajo y la docencia virtual". Por ello, el profesorado no ha dejado de trabajar durante estas semanas. Y en eso han influido notablemente los avances tecnológicos que habían implementado en el centro con anterioridad a esta pandemia.

El docente lagunero recuerda que estos trabajos de acondicionamiento se han hecho con el presupuesto del presente curso. Sin embargo, González avanza que la Consejería de Educación se ha comprometido a ayudar en la financiación de estas labores a lo largo de los próximos meses, aunque en la actualidad no existe una partida específica para estos trabajos.

El próximo curso escolar se presenta incierto, tanto para el IES La Laboral como para el resto de centros de la Isla. "Está claro que va a ser un curso atípico pero saldremos adelante", indica el director, quien afirma que el centro articulará todos los procedimientos para ofrecer formaciones específicas para el profesorado y para el alumnado de nuevo ingreso y así dar a conocer las nuevas formas de trabajo en la nueva situación. Asimismo, no descarta tener que reiniciar el programa de entrega de tabletas y conexiones a internet para hacer frente a la brecha digital, un proceso en el que ellos han colaborado con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en el reparto de material.

En el caso del IES Canarias Cabrera Pinto, también se encuentra a la espera de que la Consejería de Educación dictamine el protocolo completo para conocer qué cantidad del personal administrativo se puede reincorporar a sus puestos de trabajo. Para ello, el centro ya ha remitido al departamento un informe con el estado de las instalaciones y del personal para lograr todos los permisos.

El centro ya ha sido desinfectado pero ahora resta instalar todos los elementos de protección sanitaria imprescindibles para la vuelta a la actividad. De este modo, el centro ya ha solicitado las mascarillas, mamparas e hidrogeles necesarios para poder empezar a trabajar. Todo ello llegará previsiblemente al instituto la próxima semana.

En cualquier caso, el director del Cabrera Pinto, Juan Barroso, descartó que estas clases de refuerzo voluntarias comiencen este mes. "Creemos que lo mejor es esperar a junio, pero durante estos días haremos un sondeo entre los alumnos para saber cuántos estarían dispuestos a venir a esas clases voluntarias, en las que no se impartirá nuevo contenido, sino que se hará un repaso de cara los próximos exámenes", relata el director quien afirma que este servicio se ofrecerá en pequeños grupos de alumnos, respetando siempre las distancias de seguridad establecidas.