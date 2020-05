Terminar la obra en casa que dejó a mitad el confinamiento

Oxígeno para el segmento de la construcción dedicado a las reformas en el interior de los edificios. La fase 2 permite retomar esas labores, con lo que las manos de pintura que faltaron por dar podrán por fin extenderse. El avance da además la posibilidad de abrir aulas para, entre otras cuestiones, preparar la EBAU y albergar a los menores de seis años, lo que facilita la conciliación laboral y familiar.

En la prórroga del estado de alarma, el Gobierno señala que los pasos dados para la desescalada, con la consiguiente reactivación de la actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de acceder a los servicios, tanto públicos como privados, "hace conveniente facilitar el normal desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales". De este modo, establece el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos a partir del 1 de junio y de los plazos procesales a partir del 4 de junio.

Parar las obras en el interior de las viviendas o comunidades de vecinos era una forma de eliminar vías para el contagio. La mejora de las cifras sanitarias conduce ahora al Ejecutivo a permitir que se retome la actividad. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) calculó el 200.000 el número de trabajadores de toda España que podrán volver al tajo en virtud de esta medida. Como en todos los casos, manteniendo la distancia de dos metros con las personas.

En el ámbito educativo, las comunidades autónomas recuperan parte de las competencias, ya que se serán las encargadas de determinar qué cursos vuelven a impartirse y las medidas de seguridad que habrán de adoptarse para mantener alejado el riesgo de contagio. Además de la preparación de la EBAU y la atención a los menores de seis años, el refuerzo de conocimientos es el tercero de los objetivos que pretende cubrirse.

Sobre lo que la orden no deja duda es la voluntariedad de los alumnos para el retorno a las aulas. Es decir, asistir a clase no es aún una obligación. Además, se deja en manos de las administraciones regionales también la decisión de si se les dará entrada con cita previa para evitar un volumen que impida garantizar la distancia mínima entre ellos. En cualquier caso, la apertura de aulas no impide continuar con la educación on line, "siempre que resulte posible", según raza el BOE.

En este mismo ámbito, también las academias podrán comenzar a retomar su actividad con las ya habituales limitaciones de aforo para evitar aglomeraciones. Lo mismo ocurre con las autoescuelas. No pocos jóvenes abordaban el proceso formativo para la obtención del carné de conducir cuando se hizo necesario decretar el estado de alarma. Ahora tienen oportunidad de retomarlo.

La Dirección General de Tráfico anunció ayer en un comunicado que desde mañana reanuda de forma paulatina los exámenes teóricos y prácticos en aquellas zonas que, como el Archipiélago, están ya en la fase 2 de la desescalada. Tanto para la prueba teórica como para la práctica, los alumnos deberán llevar mascarilla y guantes. En el caso del examen práctico, solo podrá ir un aspirante en el vehículo y la prueba se interrumpirá en el momento en que se acumulen fallos para que así suceda. De ese modo, se reduce el tiempo de proximidad social.

Además, la fase 2 trae consigo un incremento de la asistencia de personas a bodas y velatorios; la posibilidad de retomar las actividades de caza y pesca deportivas, y el regreso del turismo activo, lo que devolverá a los canarios el contacto con la naturaleza.