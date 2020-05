Playas, piscinas, restaurantes y centros comerciales abren el lunes

Toda Canarias se estrena el lunes en la fase dos y, por lo tanto, se alivian las medidas de desconfinamiento para Tenerife, La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que se unen en esta nueva etapa a La Gomera, El Hierro y La Graciosa. El Gobierno central autorizó ayer, como se preveía, la avanzada en la desescalada en el plan estatal de estas cinco islas. Habrá más libertad para los ciudadanos pero la Consejería de Sanidad regional vuelve a insistir en que la mejor medida para evitar contagios por el Covid-19 es la responsabilidad individual, y los ciudadanos deben pensar que no es una cuestión de tutelaje sino de concienciación personal en cumplir el distanciamiento social de dos metros y el uso de las medidas de protección e higiene en toda situación.

Porque a partir del lunes desaparecen las franjas horarias, pero respetando, eso sí, el horario de los mayores de 10.00 a 12.00 y 19.00 a 20.00 horas. En las playas también regirán estos horarios, aunque cada ayuntamiento está ultimando sus propias normativas, en cuestiones relativas al cierre de las playas para, por ejemplo, la desinfección de la arena, así como analizan el parcelamiento de la superficie o cómo se realizará el aforo para el acceso a las costas. En todo estos casos, se potenciará el apoyo de los socorristas y de la Policía Local.

Las playas de Santa Cruz. Como ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, se aplicará un protocolo en Las Teresitas, Las Gaviotas, El Roque, Antequera y Benijo, en las que se controlará el aforo de visitantes. En la principal playa de la capital, Las Teresitas, solo se permitirá el acceso hasta las 6.000 personas, aproximdamane, lo que supone un 75% del afoto total de la playa. Cuando se alcance esta cifra, la playa se cerrará al público hasta que se vuelva alcanzar dicho porcentaje.Como norma común para todos los municipios no se podrán llevar objetos, como sombrillas o neveras, ni el uso de duchas o lavapiés. Asimismo se implementará la señalética y la megafonía para cumplir las normas de uso por el Covid-19. También se abren las piscinas con medidas de seguridad máxima.

Centros comerciales y restaurantes. Además, abren los centros comerciales, después de dos meses, aunque con bastantes limitaciones pues se prohíbe la permanencia en las zonas comunes o áreas recreativas, el aforo estará limitado al 40% y se establecerá un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años. Los restaurantes dejarán entrar a clientes en su interior, si bien no se podrá consumir en la barra y el aforo estará limitado a un tercio, de manera que haya separación suficiente entre los clientes. Las terrazas mantendrán su apertura al 50% y todavía no abrirán las discotecas ni los bares nocturnos.

La cultura, las bodas y los velatorios. La cultura recupera poco a poco su espacio y a las bibliotecas y museos se suman en esta fase los cines, teatros y auditorios, que abrirán al público con butaca asignada previamente y limitación de un tercio del aforo. Los espectáculos culturales deberán acoger a menos de 50 personas en lugares cerrados y a menos de 400 al aire libre. Asimismo, a partir de la fase dos se podrán celebrar bodas en todo tipo de instalaciones, con un aforo del 50% y sin superar los 100 invitados en espacios al aire libre o los 50 en espacios cerrados. Los velatorios también tendrán un límite de 25 personas en sitios al aire libre o 15 en espacios cerrados. Y entre otras medidas, en los lugares de culto la limitación será ahora de la mitad del aforo.

Hoteles. Los hoteles también podrán abrir sus zonas comunes aunque a un tercio de capacidad en esta fase y en materia deportiva los gimnasios podrán acoger con cita previa a sus usuarios y al 30% de su capacidad. Se permitirán los entrenamientos básicos en ligas no profesionales y los totales en las profesionales. Estas últimas reabrirán con partidos a puerta cerrada o con limitación de aforo. Cabe recordar también que aunque el uso de las mascarillas sea obligatorio desde el jueves 21 de mayo, no lo es para el deporte al aire libre. Como medidas de seguridad, en consecuencia, en todos los comercios y centros comerciales se ubicará en la entrada gel hidroalcohólico para el uso de los clientes y se controlará el uso de las mascarillas. Asimismo, se aconseja la desinfección del lugar de culto, la organización de las entradas y salidas, y la puesta a disposición de los fieles de dispensadores de geles. No se permitirá el uso de agua bendecida ni el contacto personal, ni la actuación de coros. La orden de Sanidad también establece que, en el caso de los musulmanes, deberán usar alfombras personales y se ubicará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.

Sector audiovisual. El sector audiovisual canario, empieza a reactivarse y, aunque se mantienen las restricciones de movilidad, se realizará el primer rodaje remoto de España streaming, una iniciativa que permitirá grabar sin necesidad de presencia física por parte del equipo y que quiere promocionar este sistema. No se permiten viajes a segundas residencias fuera de la isla, porque se mantienen las restricciones de movilidad aérea y marítima.