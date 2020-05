El banco de sangre urge a donar a todos los grupos para elevar las reservas

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) reiteró ayer su llamamiento para fomentar la donación de sangre en estos momentos de necesidad. En este sentido, recordó que pueden donar todas aquellas personas que no presenten síntomas respiratorios, que no hayan estado en contacto con personas afectadas por la Covid-19 y que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Para donar sangre en cualquiera de los puntos de extracción habilitados en los diferentes municipios es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com.

E Zona metropolitana de Tenerife. En la isla se puede donar en el Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle Méndez Núñez, número 14, de la capital tinerfeña, está operativo de lunes a viernes de 8:15 a 14:15 y de 15:15 a 21:30 horas. En la unidad del ICHH situada en el Acuartelamiento de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, permanecerá allí el lunes 25 atendiendo a donantes de 9:00 a 13:15 horas. También se puede donar en ambos hospitales.

E Norte de Tenerife. En el norte de la Isla se mantiene abierto el punto de extracción habilitado en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad, en la calle San Isidro, número 41, de Los Realejos. El horario de atención a donantes es de 9:00 a 13:15 y de 16:15 a 20:30 horas.

E Sur de Tenerife. Guía de Isora acoge a partir del martes un punto de extracción en el Centro Cultural, ubicado en la Avenida Isora. Los horarios de atención a donantes son el martes de 11:30 a 12:45 y de 16:45 a 20:00 horas; de miércoles a viernes de 9:30 a 12:45 y de 16:45 a 20:00 hora. En el sur de la Isla también hay un punto fijo de extracción en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, que atiende a los y las donantes con cita previa en el horario siguiente: lunes de 13:15 a 19:30 horas, de martes a jueves de 9:00 a 12:15 y de 13:15 a 19:30 horas y viernes de 8:00 a 14:15 y de 15:15 a 19:30 horas.

E Donar en La Palma. El Hospital General de La Palma dispone de una unidad de extracción operativa de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas, llamando para cita previa al teléfono 922 185 320.

E Donar en La Gomera. El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe presta servicio de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, solicitando cita previa en los teléfonos 922 140 200 o 922 140 213.

E Donar en El Hierro. El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes cuenta con un punto de extracción disponible los lunes de 10:00 a 12:30 horas, llamando para cita previa a los teléfonos 922 553 522 o 922 553 523.