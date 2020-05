Amiguitos a pesar del confinamiento

Amiguitos y Amiguitas se ha hecho más fuerte durante el confinamiento. Los pequeños tinerfeños que forman parte de este grupo dentro de la estrategia Juntos en la misma dirección hacen cortas las distancias que provoca el estado de alarma y no paran de poner en marcha iniciativas que animan a toda la sociedad. Primero fue un videoclip para el tema Personitas y ahora es una Decálogo de buenas relaciones con la infancia que anima a los niños de Tenerife a enviar mensajes en los que cuenten qué es lo que les ha hecho sentir bien durante las duras jornadas en las que han tenido que permanecer en casa.

Amiguitos y Amiguitas continúan en pie de guerra y no han dejado que el confinamiento provocado por la expansión del coronavius afecte a sus ganas de jugar y de permanecer unidos. Este grupo de participación infantil de Juntos en la misma dirección ha querido además acompañar a toda la sociedad en este difícil momento y lo han hecho asesorando ellos mismos sobre cómo convivir de la mejor manera durante el estado de alarma. Varias han sido las actividades que han venido desarrollando a lo largo de estas semanas con el objetivo de animar a los pequeños de la casa durante las jornadas de confinamiento.

Dácil Baute es la facilitadora del grupo Amiguitos y Amiguitas que cuenta con unos 20 menores que forman parte del colectivo de manera regular, aunque esta cifra puede aumentar en las actividades puntuales que realizan a lo largo del año. Mientras que la continuidad del grupo de jóvenes era más sencilla durante el confinamiento puesto que son muchos más independientes y prácticamente se organizan solos, los responsables del grupo de los más pequeños han trabajado duro para que los menores puedan mantener el contacto. "Ha sido complicado pero hemos hecho tres acciones para continuar unidos a pesar de la situación tan complicada", explica Baute, quien adelanta que el próximo sábado realizarán un encuentro virtual con los más pequeños que esperan que se convierta en toda una fiesta.

Estos niños quieren saber qué hacen las personas que están cerca de los niños para que se sientan bien durante el confinamiento a través de preguntas como "¿Qué hace o dice tu familia, tus profesores, tus amigos o tu ayuntamiento que te haga sentir bien durante el confinamiento?". Las personas interesadas en participar en esta iniciativa pueden enviar sus mensajes de voz al número de teléfono 649227774 o a través del correo electrónico estrategia@juntosenlamismadireccion.com.

Juan David Darias es uno de los jóvenes que ha participado ya en esta iniciativa. El lagunero de 11 años cursa actualmente 6º de Primaria y celebra que su grupo de Amiguitos y Amiguitas continúe unido en estos momentos tan extraños. A pesar de que él está disfrutando mucho en su casa, donde "estudiar es más cómodo", reconoce que le gustaría volver al colegio porque "a mí levantarme temprano no me importa" y, sobre todo, "porque las amistades se echan de menos". Y es que el joven lamenta que algunos de sus amigos no tienen ordenador, por lo que le ha sido complicado mantener la relación con ellos durante estos meses de confinamiento.

Carla Martín tiene 11 años y vive en Candelaria; ha participado en todas las iniciativas que ha llevado a cabo este grupo a lo largo del confinamiento. "Primero hicimos fotografías de letras que formamos con cosas que teníamos por casa para armar las palabras Amiguitos y Amiguitas. Nos divertimos mucho y sobre todo nos permitió mantenernos unidos durante el confinamiento", recuerda la menor, quien también ha participado en el videoclip de Personitas.

Junto a ella, más de 50 niños, en colaboración con Aldeas Infantiles, han cantado y bailado desde sus casas para "darnos a conocer y animar a los niños durante el confinamiento", afirma la pequeña. Ahora, todos están concentrados en la realización del Decálogo de buenas relaciones con la infancia para que los niños puedan contar qué cosas les hacen sentir bien durante estos días tan raros. Ella misma afirma que "lo que más me ha gustado de pasar tiempo con mi familia es compartir tanto con ella durante los almuerzos; de los profesores me gustan los retos que nos plantean y las videollamadas que hacemos para vernos; de los amigos me gusta que me cuenten las cosas que les parecen importantes y sus secretos; y de mí misma me ha gustado que me he mantenido activa en casa".

Amiguitos y Amiguitas nació en el año 2013 para dar voz a la infancia. Compuesto por menores de diferentes edades y de todas las zonas de Tenerife, esta formación se reúne una vez al mes para establecer sus objetivos y organizar diferentes actividades. Sus propósitos son, entre otros, elaborar una estrategia destinada a orientar con información útil a las personas que llegan a Tenerife procedentes de otros territorios; participar en concentraciones contra el maltrato y abandono animal; recogida de material escolar, alimentos y juguetes para su posterior donación; participación en foros destinados a la infancia; y el impulso de la organización de la V Cumbre Juvenil Antirrumores, un encuentro nacional que reunirá en Tenerife a distintos territorios españoles para trabajar cómo contribuir a poner fin a los prejuicios. Y estos objetivos no han caído en el olvido durante las últimas semanas, pero a ellos se han unido otros que responden a las características de la realidad que ha tocado vivir en los últimos tiempos. Es el caso de la creación y difusión de un videoclip de la canción Personitas que busca animar a los niños del mundo que están en confinamiento.

Juntos en la misma dirección es una estrategia que busca trabajar la convivencia de una sociedad diversa en culturas. Desde su puesta en marcha en 2009, esta iniciativa ha buscado fórmulas con las personas migrantes y no migrantes para sentar las bases de un proceso participativo que ha llegado a consolidar unas estructuras de participación inclusivas para construir una sociedad respetuosa, sostenible y enriquecedora.