El 'lujo' de salir a la calle costará casi 30 euros al mes a cada canario

El lujo de salir a la calle en plena pandemia, y a tenor de la nueva normativa que regula el uso de mascarilla, costará a cada canario unos 28,5 euros al mes, como mínimo. O lo que es lo mismo, cada residente en las Islas deberá pagar unos 6,65 euros a la semana para hacerse con mascarillas quirúrgicas -las más recomendadas- para poder permanecer cuatro horas diarias en calles concurridas, coger la guagua o tener que acudir a lugares cerrados donde mantener la distancia de seguridad se convierte en una verdadera odisea.

Estas mascarillas blancas por dentro y azules por fuera, con dos tiras elásticas a los lados, son además las más recomendables, según Salud Pública. Las mascarillas quirúrgicas, como defiende el jefe de la sección de epidemiología de la Dirección de Salud Pública del gobierno autonómico, Amos García Rojas, "son las mejores para llevar por la calle" dada su eficacia, duración (cuatro horas), y su baja obstaculización de las vías respiratorias. Las mascarillas EPI, como las FFP2 o N95, son más recomendables "en ambientes sanitarios", como señala García Rojas, ya que, como indicó "aunque duraran más tiempo, dificultan la respiración y provocan en ocasiones lesiones cutáneas".

¿Qué mascarilla compro? ¿Higiénicas, quirúrgicas o EPI? La nueva normativa estatal ha levantado todo tipo de dudas en la población sobre cuáles son las mascarillas más recomendables para el uso en la calle. Según el Ministerio de Sanidad, preferentemente se deberían usar mascarillas higiénicas que son las recomendadas para personas sanas. Estas también son las más recomendadas para los niños y niñas, siempre que sean acorde a su edad. Las mascarillas higiénicas se componen de una o varias capas de material textil y pueden ser de un solo uso o reutilizables. Se pueden comprar en cualquier establecimiento.

Si la persona sabe que es positivo en Covid-19, tenga o no síntomas, debería llevar una protección quirúrgica. Las mascarillas quirúrgicas limitan la transmisión de agentes infecciosos al respirar y, por tanto, protegen a quienes están alrededor. Estas solo se venden en farmacias. Por último, quienes cuiden o estén en contacto con personas sintomáticas o positivos en Covid-19 deberán usar mascarillas EPI, como las FFP2 o las N95. Es para uso preferente de los profesionales.

¿Se pueden reutilizar? En principio, las mascarillas tienen una vida útil de 4 horas y no se recomienda lavarlas. En el caso de las mascarillas higiénicas reutilizables, se recomienda lavarlas con detergente y agua a 60º o 90º en ciclo normal de lavadora, o sumergirlas 30 minutos en una dilución de lejía 1 hora y 50 minutos con agua tibia. Después, lavar con agua y jabón, aclarar bien y dejar secar. En este sentido, García Rojas recordó que no todas las mascarillas valen e hizo una mención especial a las artesanales. "Podrían servir como una quirúrgica", señaló, pero incidió en que "no están testadas científicamente" y por tanto, alegó no poder recomendarla. En este sentido, el Ministerio de Sanidad afirmó que los materiales y métodos de confección con los que se elaboran estas mascarillas son muy diversos y pueden no haber pasado el control de verificaciones o ensayos. Por lo tanto, no garantiza su eficacia.

Suficientes reservas en farmacias. Mientras las farmacias canarias aseguran tener suficiente stock de mascarillas para poder dar respuesta al incremento de demanda que se dará con la obligatoriedad de su uso; el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, busca fórmulas para depender menos de la producción exterior. "Queremos dotarnos de mecanismos propios para hacer frente a la situación de emergencia", señaló el consejero de Sanidad, Julio Pérez, en una entrevista en Radio Club Tenerife. En esa misma entrevista indicó que hay una empresa del Polígono de Güímar que ha conseguido todos los permisos para empezará a realizar esta producción, y que lo hará previsiblemente en el plazo de un mes.

Las empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, como Cofarte, son las encargadas de garantizar y calcular el stock necesario este producto teniendo en cuenta las personas susceptibles de utilizar estos protectores. "Es un cálculo complicado", insistió el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, que afirmó que para hacer este cálculo se tiene también en cuenta las personas que no se movilizan o los que consiguen estos materiales por otras vías, por ejemplo, si se las proporcionan en sus puestos de trabajo. En un hipotético escenario en el que toda la población se viera obligada a utilizar las mascarillas, Canarias tendría que nutrirse a la semana de, al menos, 14 millones de mascarillas quirúrgicas para poder asumirlo.

20.000 mascarillas en La Palma. El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, realizó este miércoles un encuentro telemático con representantes de los medios de comunicación en la isla en los que confirmó que la Institución trabaja en la adquisición de 20.000 mascarillas y 15.000 test serológicos para la población en general.

Zapata destacó que, en un momento en el que el uso de mascarilla será prácticamente obligatorio, desde el Cabildo se comenzará en breve un primer reparto de 20.000 ejemplares de la clase quirúrgica, iniciándolo por establecimientos y zonas comerciales, para posteriormente hacer un reparto por las calles y "luego se valorará si con buzoneo o de qué manera llegar a todas y cada una de las personas", dijo. El objetivo con este reparto por todos los municipios es "tener una isla libre de contagios y del virus y eso se consigue con las medidas pertinentes de prevención", añadió el presidente.

Del mismo modo, señaló que, aunque aún se está negociando el precio de un primer lote de test serológicos, se trabaja para disponer de 15.000 de esas pruebas que, de manera coordinada con el Área de Salud, permita la realización de esos análisis. En relación a su coste indicó que los actuales precios "son un disparate", por lo que se mantiene una negociación para conseguir esos test en precios más asequibles y que permitan llegar a mayor número de personas.

Canarias baja del medio millar de casos activos. En el día de ayer, el Archipiélago logró, por primera vez en dos meses, bajar de los 500 casos activos por Covid-19. Concretamente, en el día de ayer se constataron 472 casos activos, de los que 389 se encuentran en Tenerife, 63 en Gran Canaria, 12 en La Palma, 6 en Lanzarote y 2 en Fuerteventura. Estos números se lograron en parte por el bajo número de nuevos casos constatados en el Archipiélago (5) y por el gran número de altas registradas (30). A tenor de estos datos, Canarias ha constatado hasta el momento 2.312 casos de coronavirus, 155 fallecimientos y 1.685 altas. No se ha producido ningún fallecimiento en tres días.

Mayo acelera la bajada de casos. Aunque la bajada de la curva epidémica comenzó a principios de abril, no ha sido hasta este mes de mayo cuando su bajada se ha acelerado realmente. En la semana pasada, el número de casos activos descendió a un ritmo medio del 3% diario, pero esta semana ya lo está haciendo a uno del 5%. Lo que en términos cuantitativos se traduce en unos 30 casos menos diarios de media. De seguir descendiendo a este ritmo, Canarias podría bajar su curva en unas dos semanas.

54 hospitalizados. En el Archipiélago aún quedan 54 pacientes hospitalizados por las complicaciones de la Covid-19. La mayoría de ellos, se encuentran ingresados en planta (40) y 14 continúan en estado crítico luchando contra la enfermedad en las unidades de cuidados intensivos. Desde que empezara la pandemia, han ingresado en los hospitales de Canarias 944 personas y 179 de ellas, el 18%, lo han hecho en una UCI.