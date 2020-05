Los universitarios piden que Canarias también mejore las becas

Los estudiantes universitarios canarios celebran la medida adoptada esta semana por los ministerios de Educación y Universidades para incrementar un 22% el presupuesto de becas para el próximo curso 2020/2021. Gracias a estas medidas, las cuantías por becas crecerán en cien euros, en el caso de la enseñanza postobligatoria no universitaria, los grados y los máster. Además, la concesión de ayudas pasará a depender de un criterio de renta y necesidad económica, y no de mérito académico, como venía ocurriendo hasta el momento. El Consejo Escolar de la Universidad de La Laguna (ULL) reclama, no obstante, que ahora el Gobierno de Canarias también se adapte a este nuevo escenario y modifique los criterios de concesión de becas para complementar las otorgadas por el Ministerio de Educación.

El presidente del Consejo Escolar de la ULL, Moisés Rodríguez, indica que con esta decisión, serán más los estudiantes universitarios que puedan optar a las becas del Ministerio, por lo que es una oportunidad para que el Gobierno de Canarias también mejore sus requisitos de concesión de ayudas. El presidente recuerda que la decisión hecha pública por el Gobierno de Canarias responde a las demandas que los estudiantes universitarios llevaban años realizando, aunque reconoce que aún hoy hay algunos aspectos de la nueva norma que no se conocen en profundidad y que es necesario aclarar. Y es que las convocatorias para la concesión de becas comenzarán el próximo mes de julio y los alumnos necesitan conocer los nuevos detalles para poder solicitarlas.

Moisés Rodríguez indica que, tanto los estudiantes laguneros representados en este Consejo Escolar como los de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), opinan que se puede ir un paso más allá porque "no tiene sentido que se mantenga la exigencia actual para la concesión de becas que contempla que el alumno debe aprobar el 90% de los créditos matriculados, y de esa parte no se ha dicho nada en el anuncio". "Estamos expectantes porque queremos estudiar el nuevo reglamento general de las becas para ver cuáles son las exigencias finales. No tiene mucho sentido que mantengan ese 90% en la situación en la que estamos", indica Rodríguez, quien recuerda que inevitablemente el rendimiento se verá afectado durante este último cuatrimestre del presente curso.

Y es que esta modificación del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, que supone el mayor incremento presupuestario de los últimos diez años, tendrá continuidad una vez haya finalizado la crisis ocasionada por la incidencia del coronavirus, pero los estudiantes laguneros solicitan que, además, este año se tomen algunas medidas extraordinarias, dada la situación que se ha vivido en este segundo cuatrimestre del curso 2019/2020. Asimismo, solicitan la anulación de la devolución de las becas concedidas para este curso si no se cumplen los requisitos. Rodríguez afirma que "la beca de matrícula no tiene que devolverse en ningún caso pero la parte variable si puede reclamarse de vuelta y, dadas las circunstancias, si eso llegara a ocurrir en casos como en el de Canarias, que esta parte suele ser muy cuantiosa para los alumnos de las islas no capitalinas, podría significar el abandono de las carreras para muchos estudiantes".

Con la reforma anunciada por el Gobierno de España, el incremento presupuestario supone un crecimiento de 386 millones de euros. Es el aumento más importante de los últimos diez años y sitúa la cifra total invertida en el Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio en más de 1.900 millones de euros para beneficiar a 625.514 estudiantes durante el próximo curso.