¿Cuánto tendré que pagar de multa si no llevo mascarilla? Prepara el bolsillo

Después de dos meses de estricto confinamiento, y en el marco de una desescalada asimétrica por territorios en la que la movilidad comenzará a ir aumentando de forma progresiva con el paso de los días, el Gobierno ha emitido una orden en la que exige que las mascarillas sean obligatorias para todos aquellos ciudadanos que acudan a un espacio público, incluyendo la calle, siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros.



La pregunta que algunos se harán es: si la policía me detecta que no llevo mascarilla en estos espacios en los que es obligatoria, ¿a cuánto ascenderá la cuantía de la multa a la que me deberé enfrentar? En la orden que regula el uso de estos productos preventivos, se señala a la Ley de Seguridad Ciudadana publicada en 2015 (conocida como Ley Mordaza) como la responsable de regular las diferentes sanciones.





?¿Sabes cómo usar correctamente la #mascarilla?



? Lávate las manos antes de ponértela



? Evita tocarla mientras la lleves puesta



?? Deja de usarla cuando esté húmeda



?? NO la reutilices si es desechable



? Quítatela siguiendo estos consejos ??#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Wxmbw9ixwf — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 20, 2020

En esta normativa se señala quesi hablamos de desobediencia a la autoridad. Es decir, mientras que en la mayoría de casos el importe a pagar a las arcas públicas sería de 601 euros, si la actitud del ciudadano es polémica y conlleva una infracción grave (dar datos falsos o inexactos al identificarse, negativa a dar la identificación, etc) la cuantía superaría los 30.000 euros.