El invento de estos vecinos para que llamen al telefonillo sin tocarlo

La crisis del coronavirus ha agudizado el ingenio de las personas de a pie. Sobre todo, y ya se sabe, que hay que tener el mínimo contacto con la gente de nuestro entorno para evitar contagiar el virus o para evitar infectarse. Por esto mismo, el no tocar todo que hay por aquí y por allá es un punto clave, aunque el coronavirus tiene distintas supervivencias en según que superficies.



Una usuaria de Twitter ha compartido sorprendida como los vecinos de un bloque de pisos han ideado una forma original de que las personas no toquen el telefonillo. Lo cierto es que al principio los usuarios se han visto descolocados, ya que no sabía como funcionaba. En la foto que se ha compartido se puede ver al lado del telefonillo una esponja con un montón de palillos clavados.



Al principio parece que es una forma para que las personas no se acerquen demasiado para hablar al telefonillo, pero lo cierto es que es una idea muy diferente. En la fotografía que se ha compartido se puede ver un papel en el que se especifica que los palillos sirven para llamar a la casa que quieras sin tocar con los dedos el botón.



De esta fácil manera se puede llamar a un piso sin ensuciar el telefonillo del bloque de pisos de estos vecinos.





Pasar del "¿esto qué es?" al absoluto asombro pic.twitter.com/KpRUmkpT6e — NOELIA ATANCE (@noelia_atance) May 17, 2020