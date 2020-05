Fuerza femenina contra el virus

María Río es el nombre de una triunfadora, de una española cuya vida profesional está jalonada de éxitos. Es la vicepresidenta y también directora general en España de la compañía biofarmacéutica Gilead Sciences, en uno de cuyos medicamentos, el antiviral Remdesivir, ha puesto la comunidad científica internacional muchas esperanzas, porque los ensayos clínicos han mostrado efectos muy positivos en los afectados por coronavirus. Siempre quiso estudiar Farmacia, bien para tener una en su localidad natal, bien para ir a trabajar a Antibióticos de León, que era la referencia más cercana que tenía de lo que era la industria farmacéutica. Estudió en la Universidad de Santiago de Compostela y consiguió unas calificaciones extraordinarias.

Por ser buena estudiante, amigos de la familia le aconsejaron hacer un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA). Se fue a Barcelona y estuvo dos años en el IESE Business School cursándolo. Allí añadió a su formación farmacéutica la empresarial. Asegura que ir a Barcelona a cursar ese máster fue "la mejor decisión académica" que ha tomado nunca. De hecho, le abrió todas las puertas para lo que ha hecho después en su vida profesional.



Fichaje de Lilly

Cuando estaba terminando el máster fue fichada por la prestigiosa compañía farmacéutica americana Lilly, y allí empezó su carrera en la industria. Después, ocupó diferentes puestos de creciente responsabilidad en otras grandes compañías, siempre farmacéuticas, como Janssen Cilag (de Johnson & Johnson) y SmithKline Beecham, que más tarde fue GSK, donde llegó a ser vicepresidenta y directora del Centro de Excelencia de Urología para Europa, Asia-Pacífico, Japón y Mercados Emergentes. Esta fue su última posición antes de llegar Gilead Sciences.

Hace ocho años asumió la dirección general de Gilead España. Una compañía biofarmacéutica, con sede en California y un enorme prestigio en el campo de la virología: transformó la historia del VIH/sida, contribuyendo a que esta enfermedad dejara de ser mortal y que sus pacientes puedan vivir una vida casi igual al resto, y también mutó la historia de la hepatitis C, consiguiendo curar estar enfermedad logrando que hoy sea posible eliminarla.

En 2017 fue nombrada también vicepresidenta de Gilead. En sus ocho años en la multinacional ha sido responsable de la transformación de la empresa en España hasta convertirla en una de las líderes del sector. Ha convertido a Gilead en un "socio comprometido con el sistema sanitario español"; ha posibilitado que lidere el lanzamiento de productos innovadores para VIH, hepatitis y oncología, que han transformado estas enfermedades permitiendo una mejoría más que significativa en la vida de los pacientes, y ha apostado por la innovación como motor fundamental para el progreso de las empresas y la sociedad. Y se siente muy orgullosa de la creación en 2013 de las Becas Gilead a la Innovación Biomédica, que ya se han convertido en el certamen más importante en España en el campo de la I+D biomédica.

Siempre ha puesto al paciente en el centro de cualquier decisión: mantiene una estrecha relación con las principales asociaciones de pacientes y le emocionan las historias de aquellas personas que han visto que su vida ha cambiado gracias a los tratamientos.

Desde el principio de la crisis sanitaria, mantiene un "contacto frecuente" con las principales autoridades, a las que ha ofrecido toda la ayuda de Gilead para superar esta situación. Ha conseguido que España sea uno de los países del mundo con más participación en todos los ensayos clínicos del fármaco Remdesivir para tratar el covid-19. Esto ha permitido que muchos hospitales españoles tengan acceso a este fármaco para sus pacientes más severos; entre ellos, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

María Río, apasionada del cine, sobre todo del clásico, y de la lectura, ha procurado que Gilead España, en este periodo, también sea "líder en solidaridad", donando más de un millón y medio de euros en material sanitario de protección, test y equipos informáticos a algunos de los hospitales más afectados de nuestro país. Todo ello poniendo siempre en primer lugar la seguridad y salud de sus empleados, de sus familias, así como de todas las personas con las que se relacionan profesionalmente, especialmente los profesionales sanitarios, para lo cual varias semanas antes de la declaración del estado de alarma ya tomó medidas procurando el teletrabajo y suprimiendo reuniones, visitas y viajes.



Esfuerzo y excelencia

María cree "en el trabajo bien hecho, en el esfuerzo, en la excelencia". Siempre procura predicar con el ejemplo y no pedir nada a nadie que no esté dispuesta a llevar a cabo ella misma. Cree que ha triunfado porque la educaron "para no abandonar nunca, para pelear las cosas siempre hasta el final"; porque siempre ha asumido "como una oportunidad cualquier reto por difícil que pareciera", porque procura que su trabajo "sea siempre de calidad", y porque "nunca ha dejado de ser una persona humilde y nunca ha olvidado sus ideales".

Quienes la conocen destacan que "ha procurado en todo momento rodearse de los mejores", y ha sido generosa con ellos, ayudándoles a desarrollarse, reconociendo sus logros y apoyando su carrera profesional. De hecho, varias personas que han trabajado con ella ocupan en la actualidad posiciones muy relevantes. Así es esta española en la vanguardia mundial de la lucha farmacéutica contra el covid-19.