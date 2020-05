El duro testimonio de una víctima del Covid-19 al ver una manifestación

Las manifestaciones que se han realizado por toda España después de comenzar en Núñez de Balboa en el Barrio de Salamanca han tensado los ánimos entre la población. No faltan voces que avisan que este tipo de actos lo que van a hacer es crear un repunte de los casos y que volvamos a dar marcha atrás a todo lo ganado durante estos meses. Algo que por otra parte no es descabellado, porque las pandemias funcionan de esta manera.



En las manifestaciones que se han realizado muchas personas no tienen ni si quiera mascarilla para protegerse, no hablemos ya de la distancia de seguridad que brilla por su ausencia. Un reportero le ha preguntado a un transeúnte que le parecía aquellas vistas. El hombre ha comenzado a contar que el ha estado ingresado en IFEMA durante 22 días y ha estado muerto en tres ocasiones.



A partir de aquí el hombre ha comenzado a llorar delante del reportero recordando y declarando que su mujer ha fallecido por coronavirus, que no se ha podido despedir de ella porque él estaba ingresado. Todavía no ha recibido sus cenizas y que esta situación no es culpa de nadie.





Una víctima del covid19 rompe a llorar al ver manifestantes en las calles. "He estado ingresado en el IFEMA 22 días y casi muero 3 veces. Mi mujer no la vi cuando la ingresaron. No me he podido despedir de ella. Se la han llevado incinerar a Huelva".

Esto es terrible. pic.twitter.com/7wE6KcOlSG — Ibon Perez (@ibonpereztv) May 20, 2020