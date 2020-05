¿Durante cuánto tiempo permanece infeccioso/infectivo este coronavirus?

Algunas de las preguntas que más nos hacemos con respecto a SARS Cov 2 son ¿cuánto tiempo puede infectar este coronavirus?, ¿podemos infectarnos tocando superficies públicas, en el supermercado, recogiendo paquetes? Las medidas de confinamiento buscan evitar el contacto con personas potencialmente infectadas por Covid-19. Sin embargo, siguen apareciendo miles de nuevos infectados cada día. Una explicación es que se realizan más test. Otra que la infectividad del virus es muy elevada y que permanece activo mucho tiempo.

El Centro para el Control de Enfermedades de los EEUU (CDC) publicó un informe sobre los brotes de Covid-19 en cruceros, que indica que el ARN del SARS-CoV-2 se identificó en las superficies de las cabinas hasta 17 días después de su desocupación. ¿Significa que todavía uno se podía infectar tocando estas superficies? Este informe creó cierta controversia.

El informe del CDC pone de manifiesto que había ARN viral en cabinas que aún no se habían limpiado. Eso significa que el virus era detectable, no que fuera viable o que el contacto con esas superficies hubiera podido infectar a alguien (el ARN, o ácido ribonucleico, contiene la información genética del virus). Es decir, hay partes del virus que aún se pueden detectar en las superficies. El virus necesita muchos otros componentes para ser capaz de infectarnos. Los fragmentos de ARN no son un virus, necesita su genoma completo y las proteínas que le permiten infectar las células. El hecho de que haya una pequeña cantidad de ARN no significa que se vaya a producir una infección.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en las superficies?

El New England Journal of Medicine publicó un estudio para determinar cuánto tiempo puede permanecer estable el virus en diferentes superficies, comparándolo con su antecesor SARS Cov, en un entorno controlado de laboratorio. Más recientemente The Lancet publicó otro en el que para determinar su viabilidad e infectividad aplicaron una solución de virus a distintas superficies. Descubrieron que todavía era detectable en cobre durante cuatro horas, en cartón durante 24 horas y en plástico y acero durante 72 horas. No se pudo recuperar ningún virus infeccioso ni en papel impreso ni en pañuelos de papel después de una incubación de tres horas; tampoco se detectó virus infectivo de la madera y tela tratadas el día dos.

Por el contrario, el SARS-CoV-2 fue más estable en superficies lisas. No se pudo detectar ningún virus infeccioso el día cuatro en superficies de vidrio y billetes, o el día siete (acero inoxidable y plástico). Sorprendentemente, se detectó virus infeccioso en la capa externa de una máscara quirúrgica el día siete. No olvidemos que estos estudios se realizaron en laboratorio.

En otro estudio publicado en JAMA, realizado en habitaciones de hospital (no en la calle, un supermercado o el transporte público), ocupadas por pacientes de Covid-19, hubo una extensa contaminación ambiental por un paciente con SARS-CoV-2 con afectación leve del tracto respiratorio superior. Las muestras de inodoros y lavabos fueron positivas, lo que sugiere que la eliminación viral en las heces podría ser una ruta potencial de transmisión. Las muestras posteriores a la limpieza fueron negativas, lo que indica que las medidas de descontaminación actuales son suficientes.

Las muestras de aire fueron negativas a pesar del grado de contaminación ambiental. Las muestras tomadas de las salidas de ventilación de aire dieron positivo, lo que apunta a que las pequeñas gotas cargadas de virus pueden ser desplazadas por los flujos de aire y depositadas en equipos como los respiraderos de los sistemas de aire acondicionado.

Hay que tener en cuenta que no se realizó cultivo viral para demostrar la viabilidad del virus, es decir, se detectó que había material genético del virus pero no que pudiese infectar. Los autores concluyen que "la contaminación ambiental significativa por pacientes con SARS-CoV-2 a través de gotitas respiratorias y heces sugiere que el medio ambiente es un medio potencial de transmisión y respalda la necesidad de una estricto seguimiento de la higiene ambiental y de las manos".

¿Podría infectarme si entro en contacto con una partícula de coronavirus?

Para que se desarrolle la enfermedad es necesario exponerse a una cierta cantidad de partículas virales. Si solo hay una partícula viral en su dedo, es poco probable que se infecte. Algunos virus son muy infectivos. En el caso de la gripe con solo diez virus se puede producir la infección. En el caso de otros virus se necesitan millones de partículas virales para que se produzca una infección. Si nos exponemos a menos partículas virales, menos probable será que nos infectemos. Por eso es importante la cantidad de virus infectivo presente en una superficie. Los científicos no saben con certeza cuántas partículas virales de SARS-CoV-2 son necesarias para desencadenar la infección. Covid-19 es claramente muy contagioso, pero esto puede deberse a que se necesitan pocas partículas virales para que se produzca la infección (la dosis infecciosa es baja) o porque las personas infectadas liberan muchos virus en su entorno.

¿Cuántas personas están siendo infectadas a través del contacto con superficies comparado con las que lo son por partículas virales en el aire o contacto directo con una persona infectada?

No se sabe con certeza, pero se cree que es mucho más probable que las personas se infecten por contacto con una persona infectada que al tocar una superficie contaminada. Dicho esto, es importante ser conscientes de lo que estamos tocando, especialmente las superficies que están tocando o han tocado muchas personas, y tener cuidado al limpiar nuestras manos después de tocar distintos objetos y superficies. Por ejemplo, en el transporte público o supermercados y lugares donde suele reunirse mucha gente. El virus es bastante estable en materiales como el plástico y el acero y puede ser infectivo durante unos días. Por lo tanto, es muy posible que alguien que esté enfermo deposite el virus en la superficie y luego alguien más lo toque y se toque la cara.

¿Existe el riesgo de ser infectado por alimentos y paquetes que hemos recibido o que cogemos en tiendas y supermercados?

Es un riesgo bajo, pero es posible que si alguien está entregando un paquete en su casa o lo toca en la tienda y está enfermo aunque no tenga síntomas, puede ser una ruta de transmisión. Es muy recomendable que cada vez que algo nuevo entre en su hogar, tenga cuidado de lavarse las manos después de manipularlo. La estabilidad del virus es bastante alta en el cartón. Una vez que esos paquetes llegan a nuestra casa, es recomendable abrirlos, desechar rápidamente el cartón, lavarse las manos y no tocarse la cara. Hay que minimizar el contacto de la superficie del paquete con su cara.

¿Es posible que el contenido de un paquete haya sido contaminado por la persona que lo empaquetó?

No se puede descartar esa posibilidad de contaminación, pero es mucho más probable que el cartón que lo envuelve entre en contacto con mucha más gente que lo que hay dentro. Y si lleva días llegar a su hogar, cualquier virus que haya dentro ya estará desactivado.

¿Cómo y con qué frecuencia es recomendable limpiar las superficies de nuestra casa o lugar de trabajo?

Es bueno limpiar rutinariamente cualquier superficie de alto contacto, como las manillas y pomos de las puertas y los inodoros. Los limpiadores domésticos habituales son eficaces, incluidas las soluciones de lejía y las soluciones alcohólicas de al menos un 70% de alcohol. Si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con Covid-19, entonces la limpieza y la desinfección son mucho más importantes y deben hacerse con más frecuencia. El Ministerio de Sanidad y otros organismos como el CDC tienen una lista de productos de limpieza para el hogar que se sabe que matan a Covid-19. Este virus es un virus envuelto, por lo que no sobrevive bien en jabón y alcohol.

(*) Instituto de Investigaciones Marinas. CSIC