El consejero niega que los sanitarios canarios sean los más contagiados del país

La conversación a tres mantenida ayer por el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera; y su homólogo en el Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez, en el seno del foro Diálogos para la reconstrucción, organizado por EL DÍA, fue rica en puntos de encuentro pero también tuvo espacio para el desacuerdo, en especial el que protagonizaron el titular -accidental- del departamento autonómico y el representante de los enfermeros de la provincia occidental en torno al (presunto) liderazgo que ocupa el Archipiélago en el volumen de trabajadores sanitarios contagiados por el nuevo coronavirus.

Fue Rodríguez el primero en sacar el asunto a colación, al indicar que Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas que tienen "peores índices" de personal que ha sido infectado con el SARS-CoV-2, el virus que provoca la Covid-19. El presidente del Colegio de Enfermería recalcó sobre todo la mayor incidencia de Tenerife en este aspecto, una de las más elevadas del mundo, dijo.

"No es verdad que los profesionales sanitarios se hayan contagiado más en Canarias que la media nacional. Es un mantra que se repite en todas las comunidades autónomas", replicó Pérez. El consejero admitió que en torno al 25% de los positivos detectados en las Islas son sanitarios, pero también que alrededor del 30% de los test que se han realizado en la región han tenido como destinatarios a los trabajadores del sistema de salud. Prácticamente ocho de cada diez sanitarios han sido objeto de estas pruebas en Canarias, subrayó Pérez, quien también cree que achacar los contagios entre la plantilla a la falta de material -que al principio padecieron todas las regiones del país, dijo- no tiene "fundamento". "Nadie puede demostrar eso", señaló.



Estudio detallado



José Ángel Rodríguez lamentó la ausencia de un estudio "detallado" sobre esta cuestión por parte de los servicios de prevención y epidemiología. El presidente del Colegio de Enfermería tinerfeño acusó a Sanidad de publicar los datos "adecuados" y de "vestirlos estéticamente" al poner en relación el número de sanitarios contagiados con el total de la plantilla (algo más del 1%) y no con el total de infectados (el mencionado 25%). El consejero reaccionó con contundencia. "Publicamos datos todos los días y son correctos. No tengo asesores que pongan datos adecuados porque sería una ilegalidad", argumentó. Pérez reconoció que faltan datos sobre las circunstancias en que se han contagiado los trabajadores de los servicios de salud, pero advirtió de que no en todos los casos la infección se ha producido como consecuencia de la actividad profesional.