Canarias puede restringir el tráfico de vehículos contaminantes

Baleares y Canarias podrán solicitar al Estado el establecimiento de restricciones a la circulación de turismos y furgonetas contaminantes en su territorio, según recoge el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El documento apunta que, de acuerdo con la normativa de movilidad limpia aprobada por la Unión Europea (UE) y con las revisiones y mejoras posteriores que se acuerden, ambas comunidades autónomas tendrán la posibilidad de solicitar la puesta en marcha de medidas de promoción de la movilidad limpia, así como la restricción de la circulación en su territorio de turismos y furgonetas contaminantes.

El Gobierno de España y el de Baleares alcanzaron a finales del pasado noviembre un acuerdo en relación con la ley de cambio climático y transición energética regional que contemplaba la suspensión del calendario balear de prohibición de vehículos diésel desde 2025. Este acuerdo, alcanzado en el marco de la comisión bilateral de cooperación, recogía la suspensión de dicha prohibición, puesto que esta es "una competencia estatal". No obstante, el Gobierno de España, en línea con la Comisión bilateral con Baleares, se comprometió a tener en cuenta las singularidades del hecho insular cuando se regule sobre este asunto en el entorno nacional.

El acuerdo alcanzado incluía la suspensión del calendario previsto en la disposición adicional tercera de la ley balear, que preveía la prohibición de la circulación de los vehículos diésel en las islas desde enero de 2025 y de los vehículos que no estén libres de emisiones en enero de 2035.



La queja de Clavijo



Por su parte, el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, reprochó ayer a la ministra, Teresa Ribera, que en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático no se haga mención a Canarias "siendo el territorio más vulnerable". Clavijo reclamó la incorporación al documento, presentado el pasado 4 de mayo como una herramienta en el proceso de reconstrucción del país, de líneas específicas para el archipiélago porque "no hay en España ningún sitio más amenazado por el impacto del cambio climático, a lo que se suma el hecho de que, además, es extremadamente vulnerable por localización y, también, por su condición insular". Pese a ello, "solo se nombra Canarias de forma tangencial y no hace mención alguna a la especificidad de las Islas", lo que convierte este plan en "una oportunidad perdida".

El senador de CC-PNC reclamó a la ministra la incorporación al documento de una línea de educación y otra de I+d+i para que sea posible llevar la investigación a la práctica al tiempo que apuntó que "sin un cambio burocrático, va a ser muy complicado llevar a la realidad las medidas planteadas". Clavijo definió el Plan presentado por la ministra como "un documento con mucha retórica y poca aplicación práctica que no cuenta con ficha financiera y que olvida, por ejemplo, las oportunidades que puede suponer la energía eólica off shore en Canarias; un elemento clave que no ha sido tan siquiera tomado en cuenta".

Para el senador, este plan apuesta por facilitar y proporcionar, de forma continua, asistencia para evaluar impactos de Cambio Climático, algo que es positivo pero se pregunta "cuándo va a llegar la hora de empezar a actuar, añadiendo que en el plan "no se plantean soluciones, ni inversiones claras y específicas o evaluaciones y actuaciones sobre riesgos y vulnerabilidad", o, por ejemplo, "cambios legislativos que garanticen que Canarias pueda ser una referencia en energía limpia".