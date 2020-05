Antonio Figueras: "Si vamos a la playa en manada, provocaremos un repunte"

El científico Antonio Figueras, doctor en Biología y profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es coautor de un informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas. "Si vamos a la playa en manada, provocaremos un repunte", avisa.

El estudio del que usted es coautor destaca que el coronavirus se desactiva en la arena por los rayos ultravioleta y el calor; en la piscina, por el cloro; y en el agua del mar, por la sal. ¿Apostaría por abrir más los permisos en estos espacios?

Cuando redactamos el informe, lo que me daba más miedo es lo que veo que está pasando: que la gente se piensa que volvemos a la playa y a hacer vida normal, y eso no es así. No hay barra libre. Lo único diferente es que gracias a las medidas de distancia social y confinamiento ha bajado la tasa de infección, pero seguimos siendo infectivos. Si nos vamos todos a la playa en manada, provocaremos un repunte. El cloro, el sol y el agua de mar hacen que las probabilidades de infectarse en condiciones normales sean muy bajas. ¿Pero cuáles son las condiciones normales, las del año pasado? No. El mensaje es ese: si estás en la playa y te comes un puñado de arena, no contraerás coronavirus, igual sí una hepatitis... Pero si vas a la playa con cien tíos pegados y uno de ellos está infectado, aunque esté asintomático, te lo va a pegar.

Y más en masas de agua cubiertas, ¿no?

Si estás tú solo en un jacuzzi no pasa nada. Si estás con otra persona, en base a la cloración y la temperatura del agua, probablemente tampoco pasará nada. Pero si están diez, que es lo que suele haber en un jacuzzi de gimnasio, ahí hay un problema. Yo soy nadador y dejé de ir a la piscina el 8 de marzo. Si estoy solo, estoy muy seguro, porque el agua está clorada o bromada, pero tengo que ir al vestuario y a la zona adyacente con muchas personas. Y en la playa, tres cuartos de lo mismo.

A veces olvidamos que también podemos contraer una gripe en pleno verano.

A eso voy. El problema no es el agua del mar ni el aquapark. Para contagiarte necesitas una cantidad determinada de virus y una exposición determinada. Pero esto está evolucionando. El caso del SARS y el MERS es anormal; lo normal es lo que pasó con la gripe de 1918, un escenario de sucesivos brotes.

¿Entonces?

Las circunstancias han cambiado por todo por lo que nos hemos sacrificado estos meses, y por lo que la gente ha perdido dinero y empleo. Para que en septiembre, octubre y noviembre podamos seguir subsistiendo y mejorando nuestra capacidad económica vamos a que tener que seguir sacrificándonos en verano. A la playa y a la piscina tendrá que ir poca gente. Este informe se hace para lanzar un mensaje tranquilizador a la hostelería, pero yo no puedo decir que hay barra libre. Sé cuál es el comportamiento humano.

En las piscinas de verano el contacto es total.

Claro, ahí está el problema. La cuestión no es si el virus deja o no de ser infectivo, sino la cantidad de virus que le echas a ese medio, sea arena, piscina, poceta o mar. Si limitas la cantidad de partículas virales controlando la afluencia, no pasa nada. Con la temperatura de la arena, el cloro de la piscina y el factor de dilución del agua es suficiente. Los virus no van en manada por el mar; se diluyen. Si vamos a la playa miles de personas, la probabilidad de contagio se incrementa, pero no por el agua del mar ni por la arena, sino por nosotros.

¿Qué le parece lo que se ha hecho en algunas playas: parcelar la arena para asegurar la distancia interpersonal?

Es más un deseo: transmitir una falsa sensación de seguridad. La gente está cansada y no asume que estamos haciendo requiebros y caneos a la enfermedad, porque no podemos aplastarla. No tenemos una vacuna y no la vamos a tener hasta dentro de dos años o tres, yo qué sé. Solo hemos podido aplicar un martillazo, cogiendo a toda la población y metiéndola en casa. Le hemos sacado la presa al vampiro. Ahora le vamos a echar carnaza. A ver qué pasa.

Hemos visto fumigar con desinfectante una playa.

Es una atrocidad. Lo que no puedes es cargarte aún más el ecosistema. Si nosotros contaminamos el medio, lo que tenemos que hacer es ir menos. ¿Quieren cargarse la microbiota de los arenales echándole lejía?

Mencionaba antes el SARS, surgido en 2002, y el MERS (2012), dos epidemias de coronavirus que desaparecieron tras propagarse por varios países y provocar cientos de muertos. ¿Hay alguna teoría que explique por qué aquellos coronavirus se esfumaron y este no?

El mayor problema, que ha sido internacional, no solo español, ha sido que el virus llevaba circulando entre nosotros mucho tiempo, y cuando se ha querido parar ya era tarde. Se ha publicado estos días la noticia del paciente de Francia del 27 de diciembre, de los policías que fueron a las Olimpiadas de fuerzas del orden en Wuhan y que volvieron con dolores musculares y otra sintomatología, y virólogos de la Universidad de Barcelona dijeron que les parecía muy raro un salto tan rápido a España. La gente fue a zonas calientes, como Italia, llevó el virus a Inglaterra... Y no hubo ni el más mínimo control. Ya sabíamos que a finales de enero había en Madrid neumonías atípicas, furibundas, que la gente se moría en 24 o 48 horas. Los sistemas de alerta epidemiológica fallaron en muchos países.

¿Habla de febrero o antes?

Hablo de enero y febrero. Y estoy convencido de que China no avisó en su momento, porque es la factoría del mundo y parar la producción era lo que menos le interesaba. Aunque cortaron los viajes desde Wuhan, había otras muchas ciudades de China donde estaba el coronavirus y desde donde la gente viajaba libremente. Es imposible dar un salto de este calibre sin una infección masiva. No sabíamos lo que ahora sabemos, que hay transmisión sin ningún tipo de síntomas.

¿Hay que contratar muchos rastreadores para desescalar?

La única forma es test, test, test, rastreo, rastreo, rastreo. Hasta que no haya vacuna no hay otra forma de hacerlo. El PCR es lo único seguro. Falla, pero menos que la serología.